ABD'deki petrol rafinerisinde şiddetli patlama

ABD’nin İran’a yönelik saldırıları sürerken dikkat çeken bir haber geldi. ABD’nin Teksas eyaletindeki Port Arthur şehrinde bulunan Valero petrol rafinerisinde henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi ve yangın çıktı.

ABD’nin Teksas eyaletindeki Port Arthur şehrinde korku dolu anlar yaşandı. Valero petrol rafinerisinde henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle şiddetli bir patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından tesiste yangın çıktığı belirtilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Port Arthur İtfaiye Departmanı Sözcüsü Antonio Mitchell, tesiste bir kaza yaşandığını doğrulayarak, henüz çok fazla detaya sahip olmadıklarını açıkladı.

Şerif Zena Stephens ise, henüz bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmediğini ve patlamanın endüstriyel bir ısıtıcıdan kaynaklandığının tahmin edildiğini söyledi. Tesisin batısındaki bölgelerde yaşayan sakinlere evlerinde kalma uyarısı yapıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Dikkat çeken iddia! İsrail basını tarihi verdi: "Savaşı bitirmek istiyor"

Trump sorumluluğu üstünden attı! Savaştan o ismi hedef gösterdi

Milli Takıma Romanya maçı öncesi büyük şok! Yıldız isim sakatlandı

Kubilay Kaan Kundakçıoğlu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 tutuklama

Çin harekete geçti! 2013'ten bu yana ilk olağanüstü müdahale

Gram altında sert düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

