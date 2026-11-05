HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

ABD'deki seçim sonuçlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'ın davetine icabetle resmi ziyaret gerçekleştirdiği Seul'deki temaslarını tamamlayarak yurda döndü. Dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD seçimleriyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

ABD'deki seçim sonuçlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum!
Devrim Karadağ

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'ın davetine icabetle resmi ziyaret gerçekleştirdiği Seul'deki temaslarını tamamlan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde Türkiye'ye döndü.

Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'ın hezimete uğradığı ABD'deki ara seçim sonuçlarını değerlendirdi.

ABD deki seçim sonuçlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan dan ilk yorum! 1

AMERİKA'DAKİ SEÇİM SONUÇLARIYLA İLGİLİ İLK YORUM

Türk-Amerikan ilişkilerinin köklü ilişkiler olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim sonuçlarının coğrafyamızda kalıcı barışa ve istikrara katkı vermesi en büyük arzumuz. Bu amaçla hem Amerikan Yönetimiyle hem de Temsilciler Meclisi ve Senato'yla yakın diyalog halinde olmaya devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

"Seçim sonuçlarının Amerikan halkı için hayırlı olmasını diliyorum. Aynı zamanda bu sonuçların bölgemize ve dünya siyasetine yansımalarının olumlu olmasını temenni ediyorum.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fon krizi yorumu: "Hiç ummadığınız insanlar bu işlere girmiş" Fon krizi yorumu: "Hiç ummadığınız insanlar bu işlere girmiş"

"KÖŞELİ CÜMLELER İÇİN ERKEN"

Şimdiden köşeli cümleler kurmak herhalde biraz erken olacaktır. Türk-Amerikan ilişkileri köklüdür ve sağlam temellere dayanır. NATO müttefiki ve uzun yıllara dayanan stratejik ilişkilere sahip iki ülkeyiz. Biliyorsunuz bölgemiz uzun zamandır çok çalkantılı bir süreçten geçiyor. Dört bir yanımızda savaşlar, çatışmalar, zulümler maalesef devam ediyor.

ABD deki seçim sonuçlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan dan ilk yorum! 2

"YAKIN DİYALOG HALİNDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Biz bölgemizin bir an önce huzura kavuşmasını istiyoruz. Seçim sonuçlarının coğrafyamızda kalıcı barışa ve istikrara katkı vermesi en büyük arzumuz. Bu amaçla hem Amerikan Yönetimiyle hem de Temsilciler Meclisi ve Senato'yla yakın diyalog halinde olmaya devam edeceğiz."

ABD deki seçim sonuçlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan dan ilk yorum! 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu hastalık felç riskini yıllarca arttırıyorBu hastalık felç riskini yıllarca arttırıyor
Türk Telekom üçüncü çeyrek sonuçlarını paylaştı! Dikkat çeken gelir ve büyümeTürk Telekom üçüncü çeyrek sonuçlarını paylaştı! Dikkat çeken gelir ve büyüme

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Şiddetli yağış kenti esir aldı! Yollar göle döndü, arabalar arızalandı

Şiddetli yağış kenti esir aldı! Yollar göle döndü, arabalar arızalandı

Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu

Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu

Fenerbahçe Liverpool'u devirdi! Kadıköy'de unutulmaz galibiyet

Fenerbahçe Liverpool'u devirdi! Kadıköy'de unutulmaz galibiyet

Sütyen detayı gözden kaçmadı! Paylaşım silinince...

Sütyen detayı gözden kaçmadı! Paylaşım silinince...

Benzine dev indirim göründü! İşte beklenen gün...

Benzine dev indirim göründü! İşte beklenen gün...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.