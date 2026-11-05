ABD'deki seçim sonuçlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum!

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'ın davetine icabetle resmi ziyaret gerçekleştirdiği Seul'deki temaslarını tamamlan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam saatlerinde Türkiye'ye döndü.

Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'ın hezimete uğradığı ABD'deki ara seçim sonuçlarını değerlendirdi.

AMERİKA'DAKİ SEÇİM SONUÇLARIYLA İLGİLİ İLK YORUM

Türk-Amerikan ilişkilerinin köklü ilişkiler olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim sonuçlarının coğrafyamızda kalıcı barışa ve istikrara katkı vermesi en büyük arzumuz. Bu amaçla hem Amerikan Yönetimiyle hem de Temsilciler Meclisi ve Senato'yla yakın diyalog halinde olmaya devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

"Seçim sonuçlarının Amerikan halkı için hayırlı olmasını diliyorum. Aynı zamanda bu sonuçların bölgemize ve dünya siyasetine yansımalarının olumlu olmasını temenni ediyorum.

"KÖŞELİ CÜMLELER İÇİN ERKEN"

Şimdiden köşeli cümleler kurmak herhalde biraz erken olacaktır. Türk-Amerikan ilişkileri köklüdür ve sağlam temellere dayanır. NATO müttefiki ve uzun yıllara dayanan stratejik ilişkilere sahip iki ülkeyiz. Biliyorsunuz bölgemiz uzun zamandır çok çalkantılı bir süreçten geçiyor. Dört bir yanımızda savaşlar, çatışmalar, zulümler maalesef devam ediyor.

"YAKIN DİYALOG HALİNDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Biz bölgemizin bir an önce huzura kavuşmasını istiyoruz. Seçim sonuçlarının coğrafyamızda kalıcı barışa ve istikrara katkı vermesi en büyük arzumuz. Bu amaçla hem Amerikan Yönetimiyle hem de Temsilciler Meclisi ve Senato'yla yakın diyalog halinde olmaya devam edeceğiz."