Milyonlarca kişi farkında değil! Bu hastalık felç riskini yıllarca arttırıyor

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) verilerine göre İngiltere'de yaklaşık 4,1 milyon kişi yüksek tansiyona sahip olduğunu bilmiyor. Genellikle belirgin bir şikayete yol açmayan yüksek tansiyon, bu nedenle 'sessiz katil' olarak tanımlanıyor.

Dünya İnme Örgütü'ne göre dünya genelindeki felç vakalarının yarısından fazlası yüksek tansiyonla ilişkili. Uzun süre kontrol altında tutulmayan tansiyon, damarların zarar görmesine, daralmasına ve tıkanmasına neden olabiliyor. Bazı durumlarda damar yırtılmaları da meydana gelebiliyor.

KENDİNİZİ İYİ HİSSETMENİZ YÜKSEK TANSİYON OLMADIĞI ANLAMINA GELMİYOR

Kardiyoloji uzmanı Dr. Francesco Lo Monaco, yüksek tansiyonun en büyük tehlikelerinden birinin belirti vermeden ilerlemesi olduğunu belirtiyor.

Uzman, kişinin kendisini sağlıklı hissetmesinin tansiyonunun normal olduğu anlamına gelmediğini vurguluyor. Aktif bir yaşam süren ve dışarıdan sağlıklı görünen kişilerde de yüksek tansiyon görülebiliyor.

Lo Monaco, tansiyonun yalnızca kişinin nasıl hissettiğine bakılarak anlaşılamayacağını belirterek düzenli ölçümün önemine dikkat çekiyor.

HANGİ TANSİYON DEĞERİ YÜKSEK KABUL EDİLİYOR?

Uzmanlara göre klinik ortamda yapılan ölçümlerde 140/90 mmHg ve üzerindeki değerler yüksek tansiyon olarak kabul ediliyor. Evde yapılan ölçümlerde ise 135/85 mmHg ve üzerindeki değerler yüksek kabul ediliyor.

Ancak tek bir ölçümle yüksek tansiyon tanısı konulamayabiliyor. Bu nedenle tekrarlanan ölçümler ve gerektiğinde evde tansiyon takibi önem taşıyor.

FELÇ RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yüksek tansiyon riskini azaltmak için beslenme ve yaşam alışkanlıklarına dikkat edilmesi gerekiyor. Uzmanlar özellikle şu önerilerde bulunuyor: