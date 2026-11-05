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Yüzlerce üyesi varmış! Radarları paylaşan WhatsApp grubuna yönelik operasyon

Nevşehir'de jandarmanın radar, trafik ve asayiş denetim noktalarının paylaşıldığı 1.024 üyeli WhatsApp grubuna yönelik operasyon düzenlendi. Kolluk faaliyetlerinin etkinliğini azalttığı belirlenen grubun 3 yöneticisi gözaltına alınırken haklarında soruşturma başlatıldı.

Yüzlerce üyesi varmış! Radarları paylaşan WhatsApp grubuna yönelik operasyon

Nevşehir'de radar ve trafik denetim noktalarının anlık olarak paylaşıldığı 1.024 üyeli WhatsApp grubu jandarmanın takibine takıldı. Kolluk kuvvetlerinin çalışmalarını önceden haber vererek denetimlerin etkinliğini azalttıkları belirlenen grubun 3 yöneticisi gözaltına alındı.

BİN 24 KİŞİLİK GRUP TAKİBE ALINDI

Nevşehir'de jandarmanın trafik ve asayiş denetim noktaları başta olmak üzere kolluk kuvvetlerinin faaliyetlerini önceden paylaşarak operasyonların etkinliğini azaltmaya çalıştığı belirlenen 1024 üyeli WhatsApp grubunun üyelerine operasyon düzenlendi. Grubun yöneticisi olduğu tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde yürütülen asayiş uygulamaları, trafik denetimleri, seyir faaliyetleri ve aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların deşifre edilmesini engellemek amacıyla harekete geçti.

Yüzlerce üyesi varmış! Radarları paylaşan WhatsApp grubuna yönelik operasyon 1

Ekipler, kolluk kuvvetlerinin denetim noktaları hakkında anlık bilgi paylaşımı yapıldığı belirlenen bir WhatsApp grubunu teknik ve fiziki takibe aldı.

GRUBUN ADI 'NEVŞEHİR RADAR ÇEVİRME BİLGİLENDİRME GRUBU'

Yapılan detaylı incelemelerde, 'Nevşehir Radar Çevirme Bilgilendirme Grubu' adı altında faaliyet gösteren grupta 1024 kişinin yer aldığı tespit edildi.

Suç ve suçluyla mücadeleyi sekteye uğratan grubun üyelerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, söz konusu grubun yöneticiliğini yaptığı belirlenen F.Ç., M.Z.T. ve Y.Ç. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

Yüzlerce üyesi varmış! Radarları paylaşan WhatsApp grubuna yönelik operasyon 2

Şüpheliler hakkında, 'suç ve suçlularla mücadele ile kolluk denetimlerinin etkinliğini azaltmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak' suçundan Cumhuriyet Savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir trafik radar
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