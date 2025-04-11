ABD'deki siber saldırıları "Çin üstlendi"

İsviçre’nin Cenevre şehrinde gerçekleştirilen gizli toplantıda ABD’li heyetin, telekomünikasyon sistemlerinin hedef alındığı saldırıların “savaş ilanı” olarak değerlendirilebileceğini belirttiği aktarılıyor.

Dönemin ABD Başkanı Joe Biden’ın atadığı “siberuzay büyükelçisi” Nate Fick’in önderlik ettiği toplantıda, Amerikalı yetkililerin, Çin lideri Şi Cinping’in bilgisayar korsanlarının saldırılarından “ne kadar haberdar olduğunu” sorguladığı da belirtiliyor.

Bunun üzerine Çin Dışişleri Bakanlığı’nda siber güvenlikten sorumlu Wang Lei’nin, ABD’deki veritabanlarının hedef alındığı saldırıların, Washington yönetiminin Tayvan’a desteğini artırması nedeniyle gerçekleştirildiğini söylediği yazılıyor.

AMERİKALI YETKİLİLER TEYİT ETTİ

Kaynaklar, Wang’ın ya da diğer Çinli yetkililerin siber saldırıların ardında Pekin’in olduğunu doğrudan ifade etmediğini belirtirken, toplantıya katılan Amerikalı yetkililerin, bu yorumları Pekin'in rolünün teyidi olarak algıladığını söylüyor.

Hem Biden yönetiminin hem de Donald Trump’ın geçiş ekibinin toplantı öncesinde ve sonrasında bilgilendirildiği belirtiliyor.

Görüşmede “Volt Typhoon” diye adlandırılan bilgisayar korsanlığı ağının düzenlediği saldırılara odaklanıldı.

Amerikan istihbarat yetkilileri, Çin merkezli bilgisayar korsanlarının hassas bilgilere erişmeyi hedefledikleri büyük saldırıları gizlemek amacıyla sivil altyapılara saldırdığını düşünüyor. ABD Adalet Bakanlığı ve FBI’ın Ocak 2024’te yaptığı açıklamada, Volt Typhoon’un çökertildiği duyurulmuştu.

Siber güvenlik firması SentinelOne’dan Dakota Cary, Çin’in bu saldırılarla olası Tayvan savaşında yaşanabilecekler hakkında ABD’ye uyarı mesajı verdiğini söylüyor.

TAYVAN DA ÇİN'E DAVA AÇMIŞTI

Diğer yandan Tayvan da Çinli bir gemi kaptanına şubatta denizaltı telekomünikasyon kablolarının koparılmasıyla ilgili dava açtı.

Tayvan Savcılığı’ndan bugün yapılan açıklamada, Togo’ya kayıtlı Çin bandıralı Hong Tai 58 adlı geminin kaptanı hakkında hukuki işlem başlatıldığı duyuruldu. Geminin, Tayvan açıklarındaki denizaltı kablolarının yakınına demir atarak hatta hasar verdiği öne sürülüyor.

Adı sadece Wang olarak paylaşılan kaptanın iddiaları reddettiği aktarıldı. Kaptanla birlikte gözaltına alınan 7 Çin vatandaşı hakkında işlem başlatılmayacağı ve denizcilerin ülkelerine gönderileceği bildirildi.

Reuters, Tayvan’da ilk kez Çinli bir gemi kaptanı hakkında dava açıldığı bilgisini de paylaşıyor. Pekin yönetimi, hatlara sabotaj düzenledikleri iddiasını reddetmişti.