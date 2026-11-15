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ABD'deki uçuş kaosu sürüyor: 5 binden fazla sefer etkilendi! Trump'tan Kongre'ye çağrı

ABD’de cuma günü sivil havacılık altyapısında meydana gelen ve ülke genelindeki havacılık faaliyetlerini etkileyen aksaklık üçüncü gününde devam ediyor. Uçuş verilerinin takip edildiği çevrim içi kaynaklara göre bugün ülke genelinde 5 bin 200’den fazla sefer etkilendi. ABD Başkanı Donald Trump da hava trafik kontrol sisteminin kapsamlı bir şekilde yenilenmesi için gerekli fonu hızla onaylaması için Kongreye çağrı yaptı.

ABD'deki uçuş kaosu sürüyor: 5 binden fazla sefer etkilendi! Trump'tan Kongre'ye çağrı

ABD genelinde sivil havacılıkta yaşanan aksaklıklar üçüncü gününde devam ediyor. Dünya genelindeki uçuş verilerinin takip edildiği FlightAware platformunda yer alan bilgilere göre, ülkede bugün bin 600’den fazla sefer iptal edilirken, yaklaşık 3 bin 600 sefer ertelendi. Böylece 5 bin 200'den fazla sefer devam eden aksaklıklardan etkilendi.
ABD deki uçuş kaosu sürüyor: 5 binden fazla sefer etkilendi! Trump tan Kongre ye çağrı 1
Kaynaklara göre, ABD merkezli havayolu şirketleri dün 6 bin 400’den fazla uçuşu iptal etti, 8 binden fazla seferi erteledi. Kaynaklar, JetBlue havayolu şirketinin seferlerinin yüzde 27'sinin, American Airlines’ın seferlerinin yüzde 13'ünün iptal edildiğini kaydetti. Southwest, United Airlines ve Delta hava yollarında ise yüzde 3 ila 5 arasında sefer iptali yaşandı.

ABD deki uçuş kaosu sürüyor: 5 binden fazla sefer etkilendi! Trump tan Kongre ye çağrı 2

TRUMP'TAN ÇAĞRI

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kongreye çağrıda bulundu.

Trump, tüm ülkede cuma akşamı uçuşları bir süre durduran hava trafik krizine ilişkin, "Kongre, hava trafik kontrolü için acilen ihtiyaç duyulan fonu onaylarsa, bu sistemi hızlı ve verimli bir şekilde hayata geçirebiliriz. Bu, dünyanın en iyi sistemi olacak." ifadelerini kullandı.
ABD deki uçuş kaosu sürüyor: 5 binden fazla sefer etkilendi! Trump tan Kongre ye çağrı 3

"BÜYÜK KISMI 50 YILLIK"

Mevcut ağın büyük bir kısmının 50 yıllık olduğunu belirten Trump, söz konusu sistemin bir an önce yenilenmesinin acil bir ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Söz konusu modernizasyon çalışmalarının bir bütün olarak yapılması gerektiğini ifade eden Trump, yenileme çabalarının yıllarca gerçekleştirilememesinden eski ABD Başkanı Joe Biden'ı sorumlu tuttu.

ABD deki uçuş kaosu sürüyor: 5 binden fazla sefer etkilendi! Trump tan Kongre ye çağrı 4

NE OLMUŞTU?

ABD'de Federal Havacılık İdaresi (FAA), 13 Kasım'da hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir iletişim sorunu nedeniyle ABD genelindeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurma kararı almıştı.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "FAA, tüm hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir iletişim sorununun ardından ABD genelindeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurma kararı aldı." ifadesini kullanmıştı.
ABD deki uçuş kaosu sürüyor: 5 binden fazla sefer etkilendi! Trump tan Kongre ye çağrı 5
FAA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da geçici bir telekomünikasyon kesintisi yaşandığı bildirilmişti. Açıklamada, tedbir amacıyla tüm uçuşların durdurulduğu belirtilmişti.
ABD deki uçuş kaosu sürüyor: 5 binden fazla sefer etkilendi! Trump tan Kongre ye çağrı 6
Uçuş takip sitesi FlightAware'in verilerine göre, dün ABD'de 10 binden fazla uçuşta gecikme yaşanırken, binden fazla uçuş iptal edilmişti.

Ulaştırma Bakanı Duffy, Kongreden 50 milyar dolarlık kaynak talebinde bulunmuştu.

ABD deki uçuş kaosu sürüyor: 5 binden fazla sefer etkilendi! Trump tan Kongre ye çağrı 7
ABD Ulaştırma Bakanı Duffy, dün konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, sorunun ABD'nin eskiyen altyapısından kaynaklandığını savunmuştu. Duffy, ülkenin hava trafik kontrol sisteminin yenilenmesi için Kongreden 50 milyar dolarlık kaynak sağlanması çağrısında bulunmuştu.

ABD deki uçuş kaosu sürüyor: 5 binden fazla sefer etkilendi! Trump tan Kongre ye çağrı 8
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Birleşik Devletleri havalimanı
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