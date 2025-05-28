HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD'den bir vize kısıtlaması kararı daha! ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio duyurdu: Aileleri de etkilenecek

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'lilerin ifade özgürlüğünü ihlal eden yabancı yetkililere yönelik vize kısıtlama uygulanacağını duyurdu. Dün ABD'nin tüm büyükelçilik ve konsolosluklara, öğrenci vizesi başvurusu yapanlara yönelik vize randevusu verilmesinin durdurulması yönünde talimat verdiği belirtilmişti.

ABD'den bir vize kısıtlaması kararı daha! ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio duyurdu: Aileleri de etkilenecek

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaptığı açıklamada, ABD vatandaşlarına ya da ülkede ikamet eden kişilere yönelik ifade özgürlüğünü ihlal eden yabancı yetkililere yönelik vize kısıtlama uygulanacağını duyurarak, "Kendi ülkemizde sansürü reddetmek için önlemler alırken, bazı yabancı hükümet ve yetkililerin bu boşluğu doldurduğuna dair endişe verici örnekler görüyoruz" dedi.

thumbs_b_c_705fcd8a51a5117ca9248e10b44f9cd7

AİLE ÜYELERİ DE KISITLAMALARDAN ETKİLENECEK

Özellikle sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlar nedeniyle yabancı yetkililer tarafından ABD vatandaşlarına yönelik uygulanan baskıcı girişimlerin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Rubio, ABD'de yasal olarak korunan ifade özgürlüğüne yönelik her türlü dış müdahaleye karşı olduklarını ifade ederek, bu tür girişimlerin ABD egemenliğini ihlal ettiğini ve asla hoş görülemeyeceğini belirtti. Rubio, bazı durumlarda ilgili kişilerin aile üyelerinin de kısıtlamalardan etkilenebileceğini açıkladı.
İfade özgürlüğünün ABD'nin temel değerlerinden biri olduğu hatırlatan Rubio, "ABD halkı için en kıymetli haklardan biri olan ifade özgürlüğünü sadece içeride değil, dış kaynaklı tehditlere karşı da korumaya kararlıyız" dedi.

Yeni vize kısıtlama politikası, Göç ve Vatandaşlık Yasası kapsamına yürürlüğe konulacak. Yasa, Dışişleri Bakanlığı'na "ABD için potansiyel olarak ciddi olumsuz dış politika sonuçları doğurabilecek" yabancıların ülkeye girişini engelleme yetkisi veriyor.

thumbs_b_c_c874ab6a8f6b220df93dd5dfac44b99e

YABANCI ÖĞRENCİLERE VİZE RANDEVULARI DURDURULMUŞTU

ABD basınında dün yer alan haberlerde, Rubio'nun tüm büyükelçilik ve konsolosluklara, öğrenci vizesi başvurusu yapanlara yönelik vize randevusu verilmesinin durdurulması yönünde talimat verdiği belirtilmiş, söz konusu başvuru sahiplerinin sosyal medya hesaplarının incelenmesinin ardından randevuların yeniden verilmeye başlanacağı ifade edilmişti. Mevcut randevuların söz konusu karardan etkilenmeyeceği belirtilmişti.

Kaynak: İHA

28 Mayıs 2025
28 Mayıs 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lavrov tarih verip duyurdu: İstanbul kararıLavrov tarih verip duyurdu: İstanbul kararı
Aci'nin ailesinden kazada yaralanan 4 kişiye suç duyurusuAci'nin ailesinden kazada yaralanan 4 kişiye suç duyurusu
Anahtar Kelimeler:
Vize abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Real Madrid'in yeni hocası Xabi Alonso'dan devrim gibi karar! "Onlardan hoşlanmıyorum" diyerek göndereceğini açıkladı

Real Madrid'in yeni hocası Xabi Alonso'dan devrim gibi karar! "Onlardan hoşlanmıyorum" diyerek göndereceğini açıkladı

Galatasaray'ın yıldızı ayrılığı açıkladı! "Bir haftadır çok ağladım, belki de son maçım"

Galatasaray'ın yıldızı ayrılığı açıkladı! "Bir haftadır çok ağladım, belki de son maçım"

Aci'nin ailesinden kazada yaralanan 4 kişiye suç duyurusu

Aci'nin ailesinden kazada yaralanan 4 kişiye suç duyurusu

Adalet Bakanlığı’ndan ‘cezasızlık algısı’ hamlesi! Yeni düzenlemenin detayları ortaya çıktı: ‘O suçların cezası artıyor’

Adalet Bakanlığı’ndan ‘cezasızlık algısı’ hamlesi! Yeni düzenlemenin detayları ortaya çıktı: ‘O suçların cezası artıyor’

Cumhur İttifakı ortağından infaz yasasına veto! "Biz genel affa karşıyız"

Cumhur İttifakı ortağından infaz yasasına veto! "Biz genel affa karşıyız"

Putin'in savaşı sona erdirme şartı ortaya çıktı!

Putin'in savaşı sona erdirme şartı ortaya çıktı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.