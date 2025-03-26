ABD’den Çin’e teknoloji ambargosu: Kara liste genişliyor!

ABD Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS), Çin’in teknolojik ilerlemesini sınırlamak için 80 şirket ve kuruluşu ticaret ihracat kara listesine ekledi. Nvidia gibi firmaların ve yarı iletken sektörünün itirazlarına rağmen, bu önlemler yabancıların son teknoloji Amerikan çiplerine erişimini engellemeyi hedefliyor. Listede 50’den fazla Çin merkezli kuruluş yer alırken, İran, Tayvan, Pakistan, Güney Afrika ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden de şirketler bulunuyor. BIS, bu adımların “ABD ulusal güvenliğine ve dış politikasına zarar veren” faaliyetleri durdurmayı amaçladığını belirtti.

ULUSAL GÜVENLİK ÖNCELİĞİ

Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Müsteşarı Jeffrey Kessler, “Amerikan teknolojisi, Amerikan halkına karşı kullanılmamalıdır,” diyerek yeni yaptırımların önemini vurguladı. Kessler, BIS’in Trump yönetimiyle birlikte, ABD teknolojilerinin yüksek performanslı bilgi işlem, hipersonik füzeler, askeri eğitim ve insansız hava araçları gibi alanlarda kötüye kullanılmasını engellemek için kararlılıkla çalışacağını ifade etti.

ÇİN’DEN TEPKİLER

Kara listeye alınan kuruluşlardan altısı, Çin’in önde gelen bulut bilişim şirketi Inspur Group’un yan kuruluşları. BIS, bu kuruluşların Çin ordusu için süper bilgisayar projelerine katkı sağladığını iddia ediyor. Inspur, Nvidia, AMD ve Intel gibi ABD çip devlerinin önemli bir müşterisi. Listeye giren bir diğer isim, Pekin Yapay Zeka Akademisi, karara sert tepki gösterdi. Akademi, “Kâr amacı gütmeyen bir araştırma kurumu olarak bu listeye alınmamız şoke edici. Somut bir dayanak olmadan alınan bu karara karşı çıkıyor ve iptal edilmesini istiyoruz” dedi.

ÇİN DIŞİŞLERİ’NDEN KINAMA

Çin Dışişleri Bakanlığı, ihracat kontrollerini sert bir dille eleştirerek, bu adımın “uluslararası hukuku ve ilişkilerin temel ilkelerini ihlal ettiğini” savundu. Yeni kısıtlamalar, Trump’ın Çin mallarına yönelik geniş tarifeler uyguladığı bir dönemde, ABD-Çin ilişkilerindeki gerginliği daha da artırıyor.