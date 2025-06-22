ABD'den havalanıp İran'ın nükleer tesislerini vurdular! B-2 bombardıman uçakları 36 saatlik aralıksız uçuşun ardından üslerine geri döndü

ABD'nin İran'da bulunan Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislere düzenlediği saldırıların yankıları sürüyor. Dünya, savaşın boyutunun artmasından endişe ederken, İran'dan da misilleme yapılacağı açıklaması geldi.

HASARIN BOYUTU ORTAYA ÇIKTI

Dİğer yandan İran'ın Kum kentindeki Fordo nükleer tesisinin son halini uydu görüntüleri üzerinden inceledi.

Fordo tesisinin çekilen yeni uydu görüntüleri, potansiyel saldırı bölgelerinin yakınında, zeminin görünümünde belirgin değişiklikler ve gri toz olduğunu gösteriyor.

BİR DÜZİNE SIĞINAK DELİCİ BOMBA

NYT'ye konuşan ve ismini vermek istemeyen ABD'li yetkili, altı Amerikan savaş uçağının Fordo nükleer tesisine her biri yaklaşık 14 ton ağırlığındaki, bir düzine sığınak delici bomba attığını belirtti. Başka bir ABD'li üst düzey yetkili ise Fordo tesisine yönelik ABD saldırısının tesisi yok etmediğini ancak "ciddi şekilde hasar verdiğini" aktardı. Yetkili, ABD denizaltılarının, Natanz ve İsfahan tesislerine 30 seyir füzesi ateşlediğini belirtirken, B-2 bombardıman uçaklarıyla Natanz tesisine iki adet sığınak delici bomba atıldığını ifade etti.

B-2'LER ÜSLERİNE GERİ DÖNDÜ

Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislere yönelik saldırı düzenleyen B-2 gizli bombardıman uçakları, üslerine geri döndü. ABD'deki üslerinden havalanan B-2'lerin yaklaşık 36 saat aralıksız uçuş yaptıkları belirtildi.

İran’ı vuran B-2 hayalet bombardıman uçakları, 36 saatlik aralıksız uçuşun ardından ABD’ye geri döndüpic.twitter.com/mgCIcyXmWG — Mynet (@mynet) June 22, 2025

"TAKTİKSEL SÜRPRİZİ SÜRDÜRME"

ABD Genelkurmay Başkanı Caine, saldırının, 21 Haziran'ı 22 Haziran'a bağlayan gece yarısı B-2 bombardıman uçaklarının Amerika kıtasından havalandığını, "taktiksel sürprizi sürdürme" hedefinin bir parçası olarak planın bir kısmında, uçakların batı ve Pasifik'e doğru ilerlediğini, ana saldırı planında ise hedef bölgeye 18 saatlik uçuş boyunca minimum iletişimle sessizce doğuya doğru ilerlediğini belirtti.

Saldırı planı kapsamında uçakların gece yarısı İran'a girmeden hemen önce, bir ABD denizaltısından İsfahan'daki altyapı hedeflerine iki düzineyi aşkın "Tomahawk" füzeleri fırlatıldığını aktaran Caine, "düşman avcı uçakları ve karadan havaya füze tehditlerine karşı çeşitli aldatma taktikleri uygulandığını" kaydetti.

Caine, söz konusu saldırı planının, Stratejik Komutanlığı Ulaştırma Komutanlığı, Siber Komutanlığı, Uzay Komutanlığı, Uzay Kuvvetleri ve Avrupa Komutanlığı tarafından desteklendiğini söyledi.

"An itibarıyla ABD saldırı paketine (uçaklar) karşı ateş açıldığına ilişkin rapor olmadığını" belirten Caine, B-2 uçaklarının Fordo nükleer tesisindeki birkaç hedef noktasından birinde GBU-57 A/B "Büyük Ordonat Delici" sığınak avcısı (bunker buster) kullanıldığını ifade etti.



Caine, geri kalan bombardıman uçaklarının hedeflerini vurduğunu, iki nükleer hedef bölge için toplam 14 "Büyük Ordonat Delici" kullanıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"İran'daki nükleer altyapı hedeflerinin üçü de operasyon boyunca sürpriz unsurunu sürdürmemizi sağlamak için, Tomahawk füzelerinin en son İsfahan'ı vurmasıyla Doğu Standart Saatine göre 18.40 ve 19.05'te, İran'da yerel saatle 02.10 sularında vuruldu."

"HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ FARK ETMEDİ"

Caine, mühimmatın hedeflere gönderilmesinin ardından uçakların İran hava savasını terk ettiğini ve İran savaş uçaklarının uçmadığını belirterek, operasyon boyunca İran'ın hava savunma sistemleri tarafından fark edilmediklerini dile getirdi.

ABD Kuvvetlerin toplam yaklaşık 75 hassas saldırı güdümlü silahı kullandığını kaydeden Caine, bu silahlar arasında herhangi bir operasyonda ilk kez kullanılan 14 adet GBU-57 A/B "Büyük Ordonat Delici" sığınak avcısı (bunker buster) bulunduğunu bildirdi.



Caine, saldırılardaki hasarın belirlenmesinin zaman alacağına işaret ederek ilk belirlemelere göre 3 bölgenin de büyük hasar aldığını söyledi.

Operasyonda ABD'ye ait 125'i aşkın hava aracının kullandığını, bunlar arasında B-2 tipi uçaklar, üçüncü ve dördüncü nesil savaş uçakları, düzinelerce yakıt ikmal uçağı ve gözlem uçakları olduğunu kaydeden Caine, "(ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth) Bakanın da dediği gibi bu, ABD tarihindeki en büyük B-2 operasyonel saldırısı ve 11 Eylül zamanlarından bu yana ikinci en uzun B-2 misyonuydu." dedi.

Caine, "Kuvvetlerimiz yüksek alarmdadır ve İran'dan gelebilecek ve son derece kötü bir seçim olacak her türlü misilleme ve vekil saldırısına karşılık vermeye tümüyle hazırdır. Kendimiz savunacağız." ifadelerini kullandı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır