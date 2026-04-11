ABD'den Hürmüz adımı! CENTCOM duyurdu: "Temizlik başladı"

ABD ve İsrail'in saldırıları sonrasında İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatmış ve mayın döşemişti. Ateşkesin ardından Pakistan'da barış görüşmelerinin ilk aşaması tamamlandı. Görüşmelerle eş zamanlı olarak ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"HÜRMÜZ'DE MAYIN TEMİZLEME FAALİYETLERİ BAŞLADI"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'ye ait iki savaş gemisinin Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme faaliyetleri yürüttüğünü açıkladı.

CENTCOM açıklamasında şunları ifade etti:

"ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) güçleri, 11 Nisan'da Hürmüz Boğazı'ndaki mayınları temizleme koşullarını hazırlamaya başladı; bu sırada iki ABD Donanması güdümlü füze muhrip gemisi operasyonlar yürüttü.

USS Frank E. Peterson (DDG 121) ve USS Michael Murphy (DDG 112), Hürmüz Boğazı'ndan geçti ve boğazın İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu tarafından daha önce döşenen deniz mayınlarından tamamen arındırılmasını sağlamak amacıyla daha geniş bir misyonun parçası olarak Arap Körfezi'nde faaliyet gösterdi."