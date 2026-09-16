ABD'den Hürmüz Boğazı açıklaması: "900 milyon varilden fazla ham petrol taşınmasını kolaylaştırdık"

CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerinde kontrol sahibi olmadığı yönündeki ABD açıklamalarını yineledi. Hawkins, ABD ordusunun Mayıs ayının başından bu yana ticari gemilerin Hürmüz Boğazı üzerinden yaklaşık 900 milyon varil ham petrol taşımasını kolaylaştırdığını ifade etti. Sözcü Hawkins, "Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiği akmaya devam ediyor. Aylar boyunca kargo ve ham petrol taşıyan ticari gemilerin geçişlerini kolaylaştırmaya yardımcı olduk" dedi.

ABD'DEN HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASI

CENTCOM Sözcüsü, ABD ordusunun uluslararası insancıl hukuk kurallarına sıkı biçimde bağlı hareket ettiğini savunarak, İran’a yönelik saldırılarda yalnızca "askeri hedeflerin" vurulduğunu öne sürdü. Hawkins, ABD saldırılarında İranlı sivillerin öldürüldüğüne ilişkin haberlerin sorulması üzerine, "İran ve özellikle Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO) aksine, operasyonlarımız sırasında hiçbir zaman sivilleri hedef almadık" ifadelerini kullandı.

"YEMEN’İ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ, ASKERİ DANIŞMANLAR SAHADA"

Hawkins ayrıca, Yemen’de Husiler ile Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri arasında devam eden çatışmaların da "yakından takip edildiğini" belirtti. ABD’nin Suudi Arabistan ile uzun süredir güçlü bir askeri ilişkiye sahip olduğunu ifade eden Hawkins, bu iş birliğinin sahadaki gelişmelerde de görüldüğünü söyledi.

Hawkins, ABD’li askeri danışmanların sahada görev yaptığını ve Suudi ortaklarıyla bilgi paylaşımının yanı sıra planlama desteği sağladığını belirtti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır