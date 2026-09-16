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Peluş anahtarlıkların piyasaya arzının yasaklanması ve ürünlerin toplatılması tedbirleri uygulandı

Ticaret Bakanlığı, güvenlik mevzuatına aykırı unsurlar tespit edilen peluş anahtarlıklar için 31 Ağustos 2026 tarihinde piyasaya arzının yasaklanması ve ürünlerin toplatılması tedbirlerinin uygulandığını bildirdi.

Peluş anahtarlıkların piyasaya arzının yasaklanması ve ürünlerin toplatılması tedbirleri uygulandı

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Güvensiz ürünlere geçit vermiyoruz. Ticaret Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen ürün güvenliği denetimleri kapsamında, çocukların kullanımına yönelik bir peluş anahtarlıkta güvenlik mevzuatına aykırı unsurlar tespit edildi.

Peluş anahtarlıkların piyasaya arzının yasaklanması ve ürünlerin toplatılması tedbirleri uygulandı 1

ÇEŞİTLİ RİSKLER NEDENİYLE TOPLATILIYORLAR

Boğulma ve kimyasal yaralanma riski tespit edilen üründe yapılan incelemelerde; üründe, mevzuatta belirlenen sınırların üzerinde kimyasal madde bulunduğu, nikel salınımının izin verilen limitin üzerinde olduğu, TS EN 71-1 standardına göre yapılan çekme testinde etiket piminin koparak boğulmaya neden olabilecek küçük bir parça oluşturduğu tespit edilmiştir.

Peluş anahtarlıkların piyasaya arzının yasaklanması ve ürünlerin toplatılması tedbirleri uygulandı 2

Söz konusu ürün için 31 Ağustos 2026 tarihinde piyasaya arzın yasaklanması ve ürünlerin toplatılması tedbirleri uygulanmıştır. Çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı oyuncak
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