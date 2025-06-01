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ABD'den İran’a nükleer anlaşma teklifi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD’nin nükleer anlaşma teklifinin Umman aracılığıyla kendilerine iletildiği duyurdu.

ABD'den İran’a nükleer anlaşma teklifi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaklaşık iki hafta önce sözünü ettiği nükleer anlaşma teklifinin Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi tarafından kendilerine teslim edildiğini bildirdi. Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli kardeşim Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, Tahran’a kısa bir ziyaret gerçekleştirerek ABD’nin teklifini sundu. Bu teklife, İran’ın ilkeleri, ulusal çıkarları ve halkının hakları doğrultusunda uygun bir yanıt verilecek” dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un, İran’a ayrıntılı ve kabul edilebilir bir teklif gönderdiğini ve bunu kabul etmenin İran'ın çıkarına olacağını söyledi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
abd
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