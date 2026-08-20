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ABD'den İran'a 'tarihin en sert' yaptırımı yolda! "İran'la iş yapmakta ısrar eden ülkeleri de..."

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a yönelik alınacak ekonomik önlemler hakkında pazartesi günü toplantı düzenleyeceklerini duyurarak, "Ülkeler İran'la iş birliğine devam ederse ABD onlara karşı harekete geçecek" uyarısında bulundu. Bessent, İran'a tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacaklarını belirtti.

ABD'den İran'a 'tarihin en sert' yaptırımı yolda! "İran'la iş yapmakta ısrar eden ülkeleri de..."
Mustafa Fidan

ABD ile İran arasındaki savaş yalnızca sahada değil ekonomik alanda da devam ediyor. ABD'nin, İran'a yönelik yeni yaptırımları gündeme alması beklenirken ilk açıklama ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ten geldi.

ABD den İran a tarihin en sert yaptırımı yolda! "İran la iş yapmakta ısrar eden ülkeleri de..." 1

ABD'DEN İRAN'A TARİHİ YAPTIRIM KARARI: PAZARTESİ TOPLANIYORLAR

İran'a yönelik tarihin en sert yaptırımlarını görüşmek üzere pazartesi günü toplantı düzenleneceğini belirten Bessent, diğer ülkelerin İran'a iş yapmaya devam etmesi durumunda ABD'nin onları da hedef alacağını sözlerine ekledi.

ABD den İran a tarihin en sert yaptırımı yolda! "İran la iş yapmakta ısrar eden ülkeleri de..." 2

"ÜLKELER İRAN'LA İŞ YAPMAYA DEVAM EDERSE..."

Bessent, İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarla ilgili şunları söyledi;

"İran'a yönelik alınacak ekonomik önlemler hakkında pazartesi günü toplantı düzenleyeceğiz.

Diğer ülkeler İran'la iş yapmaya devam etmekte ısrar ederse ABD onlara karşı da harekete geçecek.

ABD den İran a tarihin en sert yaptırımı yolda! "İran la iş yapmakta ısrar eden ülkeleri de..." 3

"TARİHİN EN SERT YAPTIRIMLARINI UYGULAYACAĞIZ"

İran'a yönelik tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacağız. Bu rejimi çökerteceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
İran Donald Trump abd
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