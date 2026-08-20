ABD'den İran'a 'tarihin en sert' yaptırımı yolda! "İran'la iş yapmakta ısrar eden ülkeleri de..."

ABD ile İran arasındaki savaş yalnızca sahada değil ekonomik alanda da devam ediyor. ABD'nin, İran'a yönelik yeni yaptırımları gündeme alması beklenirken ilk açıklama ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ten geldi.

ABD'DEN İRAN'A TARİHİ YAPTIRIM KARARI: PAZARTESİ TOPLANIYORLAR

İran'a yönelik tarihin en sert yaptırımlarını görüşmek üzere pazartesi günü toplantı düzenleneceğini belirten Bessent, diğer ülkelerin İran'a iş yapmaya devam etmesi durumunda ABD'nin onları da hedef alacağını sözlerine ekledi.

"ÜLKELER İRAN'LA İŞ YAPMAYA DEVAM EDERSE..."

Bessent, İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarla ilgili şunları söyledi;

"İran'a yönelik alınacak ekonomik önlemler hakkında pazartesi günü toplantı düzenleyeceğiz.

Diğer ülkeler İran'la iş yapmaya devam etmekte ısrar ederse ABD onlara karşı da harekete geçecek.

"TARİHİN EN SERT YAPTIRIMLARINI UYGULAYACAĞIZ"

İran'a yönelik tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacağız. Bu rejimi çökerteceğiz."