Ne tuz ne de kırmızı et! Kardiyolog damarları tıkayan asıl tehlikeyi açıkladı

Kardiyoloji uzmanları, damar sağlığını korumak isteyenlerin yalnızca tabağındakilere değil, bardağındakilere de dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Kalp sağlığını korumaya yönelik önleyici tedaviler alanında uzmanlaşan kardiyoloji uzmanı Dr. Sirisha Vadali, sağlıklı damarların temelinde düzenli egzersiz ve dengeli beslenmenin bulunduğunu belirtti.

DAMAR SAĞLIĞI YILLARCA BELİRTİ VERMEDEN BOZULABİLİR

Atardamarların iç duvarlarında kolesterol ve diğer maddelerden oluşan plakların birikmesiyle ortaya çıkan ateroskleroz, uzun yıllar boyunca herhangi bir belirti vermeden ilerleyebilir. İlerleyen süreçte damarların daralmasına ve kan akışının bozulmasına yol açabilen bu durum, kalp krizi ve inme gibi ciddi sağlık sorunlarıyla ilişkilendirilir.

Bu nedenle damar sağlığını korumak yalnızca mevcut bir hastalığın tedavisi açısından değil, uzun vadeli kalp-damar sağlığı bakımından da önem taşıyor.

Uzmanlar; düzenli fiziksel aktivite, dengeli beslenme, yeterli uyku, stresin kontrol altında tutulması ve sigaradan uzak durmanın damar sağlığı açısından temel alışkanlıklar olduğunu vurguladı.

HER GÜN İÇİLEN ŞEKERLİ İÇECEKLERE DİKKAT

Kalp sağlığı açısından üzerinde durulan içeceklerden biri ise şeker ilave edilmiş çay. Özellikle dışarıda satılan veya hazır olarak tüketilen bazı soğuk çayların ve aromalı çay içeceklerinin içeriğinde tahmin edilenden çok daha fazla ilave şeker bulunabilir.

Düzenli olarak yüksek miktarda şeker tüketmek ise doğrudan 'damarları tıkar' şeklinde değerlendirilmemeli; bunun yerine kilo artışı, insülin direnci, tip 2 diyabet, yüksek trigliserit düzeyleri ve kronik inflamasyon gibi damar hastalıklarıyla bağlantılı risk faktörlerini artırabilen bir alışkanlık olarak ele alınmalı.

Kardiyoloji uzmanı Dr. Sirisha Vadali de özellikle şekerli içeceklerin düzenli tüketiminin uzun vadede kalp-damar sağlığı açısından olumsuz sonuçlara katkıda bulunabileceğine dikkat çekti.

SADECE GAZLI İÇECEKLER DEĞİL!

Şeker konusunda dikkat edilmesi gerekenler yalnızca kola ve benzeri gazlı içeceklerle sınırlı değil.

Şekerli çaylar, enerji içecekleri, aromalı kahveler ve bazı meyve suyu ürünleri de yüksek miktarda şeker içerebilir.



Üstelik içecek formundaki şekerin fark edilmeden ve kısa sürede yüksek miktarlarda tüketilmesi mümkün olabilir.

Bu nedenle bir içeceği satın alırken yalnızca 'meyveli', 'çaylı' veya 'enerji veren' gibi ifadelerle yetinmemek, ürünün besin değerleri tablosundaki şeker ve ilave şeker miktarını kontrol etmek önem taşıyor.

ŞEKERLİ ÇAY YERİNE NE TÜKETİLEBİLİR?

Çaydan vazgeçmek gerekmiyor. Asıl dikkat edilmesi gereken, çayın içerisine veya hazır ürüne eklenen şeker miktarı.

Şekersiz çay, günlük içecek alışkanlığını değiştirmek isteyenler için basit bir alternatif olabilir. Su da günlük sıvı ihtiyacının karşılanmasında temel seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Yoğun egzersiz yapan veya sıcak havalarda uzun süre terleyen kişiler için elektrolit içeren içecekler bazı durumlarda tercih edilebilir. Ancak bu ürünlerin de şeker içeriği açısından etiketlerinin kontrol edilmesi gerekir.

DAMARLARIN SAĞLIKLI OLUP OLMADIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Damarların durumunu yalnızca kişinin kendisini nasıl hissettiğine bakarak değerlendirmek mümkün değil. Çünkü damar sertliği ve plak oluşumu uzun süre herhangi bir belirti vermeden ilerleyebilir.

Bu nedenle özellikle risk faktörleri bulunan kişilerin düzenli sağlık kontrollerini yaptırması önem taşır.

Kan basıncı, kolesterol ve kan şekeri değerlerinin takip edilmesi, kalp-damar sağlığı açısından önemli bilgiler sağlayabilir. Ailede kalp hastalığı, yüksek tansiyon veya yüksek kolesterol öyküsü bulunması halinde bu durumun doktora bildirilmesi de önem taşır.

Doktor, kişinin yaşına, genel sağlık durumuna ve risk faktörlerine göre gerekli gördüğünde daha ileri tetkikler de isteyebilir.

TEK BİR YİYECEK YA DA İÇECEĞE ODAKLANMAK DOĞRU DEĞİL

Uzmanların dikkat çektiği önemli noktalardan biri de kalp sağlığının yalnızca tek bir besin veya içecekle belirlenmediği.

Damar sağlığını korumak için genel beslenme düzeninin mümkün olduğunca sebze, meyve, tam tahıl, baklagiller ve diğer besleyici gıdalar açısından zengin olması; aşırı işlenmiş ve yüksek şeker içeren ürünlerin ise sınırlandırılması öneriliyor.

Bunun yanında düzenli hareket etmek, sağlıklı kiloyu korumak, yeterli uyumak, sigara kullanmamak ve tansiyon ile kolesterol değerlerini takip etmek de uzun vadeli kalp sağlığında önemli rol oynuyor.

Kısacası, her gün tüketilen şekerli bir içeceği şekersiz bir alternatife dönüştürmek küçük bir değişiklik gibi görünse de genel sağlıklı yaşam düzeninin bir parçası olabilir. Kalp ve damar sağlığı söz konusu olduğunda önemli olan, tek bir üründen ziyade günlük alışkanlıkların bütününe bakmak.