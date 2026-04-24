ABD'den İran için yeni savaş planı! 'Dinamik hedeflemeyle' o hedefler vurulacak

Washington-Tahran hattındaki savaş gerilimi son sürat devam ederken Trump dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla İran'ın silah stoklarını yenilediğini iddia etmişti. Yeni saldırıların üstü kapalı bir mesajını veren Trump'ın bu açıklaması sonrası ABD'li bir yetkiliden elde edilen bilgilere göre Washington savaş stratejisini değiştiriyor.

TRUMP: "İRAN SİLAH STOĞUNU YENİLEDİ"

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürürlükteki hassas ateşkes sürecine ve taraflar arasındaki temaslara ilişkin önemli bir açıklama yapmıştı.

Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD merkezli basın kuruluşlarına eleştiride bulunarak, "İran ile savaşı bitirmek için ‘endişeli' olduğumu düşünüyorlar. Lütfen şunu bilin ki, bu pozisyonda en az baskı altında olan kişi muhtemelen benim. Ben dünyadaki tüm zamana sahibim ancak İran değil, zaman daralıyor. İran iki haftalık ateşkes sırasında silah stoklarını yenilemiş olabilir, ABD bunu ortadan kaldıracaktır" demişti.

CNN’in haberine göre ABD’li askeri yetkililer, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma ihtimaline karşı alternatif operasyon senaryoları üzerinde çalışıyor. Planlar, özellikle İran’ın deniz gücünü ve bölgedeki asimetrik unsurlarını etkisiz hale getirmeyi amaçlıyor.

‘DİNAMİK HEDEFLEME’

Kaynaklara göre hazırlanan planlarda, Hürmüz Boğazı, Güney Arap Körfezi ve Umman Körfezi çevresinde “dinamik hedefleme” yöntemi öne çıkıyor. Bu kapsamda İran’ın küçük hızlı botları, mayın döşeme kapasitesi ve benzeri unsurlar öncelikli hedefler arasında yer alıyor. ABD, bu unsurların boğazı kapatarak küresel ticaret üzerinde baskı oluşturmasını engellemeyi hedefliyor.

YOĞUN ASKERİ BASKI

Daha önceki operasyonlarda İran’ın iç bölgelerindeki hedeflere yoğunlaşan ABD ordusu, yeni planlarda stratejik su yolları çevresinde daha yoğun bir askeri baskı kurmayı değerlendiriyor. Ancak İran’ın kıyı savunma füzelerinin büyük kısmının hâlâ aktif olduğu ve çok sayıda küçük tekneye sahip olduğu belirtiliyor. Bu durum, boğazın kısa sürede tamamen açılmasını zorlaştırıyor.

ENERJİ ALTYAPILARINA SALDIRI SEÇENEĞİ DE MASADA

Öte yandan ABD yönetimi, İran’ı müzakereye zorlamak amacıyla enerji tesisleri gibi altyapı hedeflerine yönelik saldırı seçeneğini de gündemde tutuyor. Bazı yetkililer ise bu tür adımların çatışmayı ciddi şekilde tırmandırabileceği uyarısında bulunuyor. Alternatif seçenekler arasında, müzakereleri engellediği düşünülen İranlı askeri yetkililerin hedef alınması da yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise diplomatik çözümü tercih ettiğini belirtmekle birlikte, ateşkesin kalıcı olmadığını ve gerekirse askeri operasyonların yeniden başlayabileceğini ifade ediyor. Trump, İran içindeki görüş ayrılıklarının da süreci zorlaştırdığını savunuyor.

ABD, bir yandan diplomatik çözüm arayışını sürdürürken diğer yandan askeri seçenekleri hazır tutuyor. Ancak uzmanlara göre, İran’ın mevcut kapasitesi tamamen ortadan kaldırılmadan Hürmüz Boğazı’nın güvenli şekilde açılması ve bölgedeki gerilimin hızla düşürülmesi zor görünüyor.