ABD'den kara harekatı beklenirken İran'dan çarpıcı açıklama! Asker sayısını açıkladılar: "Ülkeleri için kan dökerler"

28 Şubat'ta fitili İsrail ve ABD eliyle ateşlenen savaşta her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Bugünlerde ise ABD’nin İran’a olası kara harekatı tartışmaları gündemi meşgul ediyor. Tahran cephesinden bu tartışmalara son derece sert bir yanıt geldi.

"HER ŞEYİMİZİ TOPRAKLARIMIZ İÇİN VERİRİZ"

ABD ile de müzakere yürüten ekipte bulunduğu iddia edilen İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "On sekiz yaşındayken tüfeğimi kaptım ve yıkılmaz İran'ımın topraklarını, bildiğim tek yuvayı savunmak için doğrudan savaşa koştum. Kendi kardeşim Hasan, aynı savaşta vatanımız için her şeyini ortaya koydu. Eve hiç dönmedi. Bugün bile, onu bir kez daha kucaklamak için can atıyorum. Bu tür bir acı bir insanı asla terk etmez" ifadelerini kullandı.

Savaşlarda kan bağı olmayan çok sayıda sevdiği insanı kaybettiğini kaydeden Galibaf, "Ama biz bunu yaparız. Her şeyimizi, sahip olduğumuz her şeyi sevdiğimiz topraklar için veririz. Gençliğimizi, kanımızı ve sahip olduğumuz her yarını İran için döktük.

Biz savaş kışkırtıcısı değiliz. Ama vatanımızı savunma zamanı geldiğinde, her birimiz asker oluruz" açıklamasını yaptı.

'7 MİLYON İRANLI HAZIR'

"Bir haftadan kısa bir sürede ülke genelinde yayılan geniş bir ulusal kampanya, yaklaşık 7 milyon İranlının halihazırda silahlanmaya ve ulusumuzu savunmaya hazır olduğunu gözler önüne serdi" diyen Galibaf, "İranlılar sadece ülkelerini savunmaktan bahsetmezler, ülkeleri için kan dökerler. Bunu daha önce yaptık ve tekrar yapmaya hazırız. Evimize saldırmaya kalkarsanız tüm aileyle karşılaşacaksınız" dedi.

İRAN'DAN ÜRDÜN'DEKİ ABD ÜSSÜNE SALDIRI

İran ordusu yazılı açıklamayla, Ürdün'de ABD'nin kullandığı Azrak Hava Üssü'nü kamikaze İHA'larla hedef aldığını açıkladı.

Ordu, Ürdün'deki üssün ABD'nin bölgedeki "en önemli stratejik ve komuta merkezlerinden biri" olduğunu ve saldırıların "düşmanın hava muharebe yeteneklerini azaltmak amacıyla gerçekleştirildiğini" bildirdi.

Kaynak: İHA