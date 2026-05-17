Amasya'da seralar ve tarım arazileri sular altında kaldı

Amasya'da etkili olan yağış nedeniyle taşan Yeşilırmak, tarım arazilerini ve seraları sular altında bıraktı.

Kent merkezine bağlı Ziyaret beldesi, Aksalur, Büyük Kızılca, İpekköy, Karaköprü, Kayrak, Ovasaray, Sarıkız ve Yeşildere köyleri ile Yeşilyenice mahallesinde 5 bin 850 dekar tarım arazisi taşkından etkilendi.

Aksalur köyünde serada sebze meyve üretimi yapan Fehmi Sığırcı, "Bu, Allah'tan gelen bir afet. Allah'tan gelene boynumuz kıldan ince. Irmak yatağının yükselip taşmasıyla gelen bir su. Şu anda da tahliye çalışması yapıyoruz ki ekmek teknemizi kurtaralım. Devletimiz, Amasya Valimiz, DSİ, AFAD, İl Özel İdare ekiplerimiz seferber oldu. Bu bölgedeler. Ben devlet büyüklerimle gurur duyuyorum. Vatandaşın yanında yer aldılar. Vatandaşın bir nebze de olsa yarasını sarmaya çalışıyorlar." dedi.

Çiftçi Mustafa Türkmen de "Yeşilırmak'ımızın su taşkınlarından dolayı seralarımız komple su altında kaldı. Bu konuda devletimizin bizlere el atmasını önemle rica ediyoruz." diye konuştu.

Amasya Valiliği, zarar tespit ve iyileştirme çalışmalarının ilgili kurumların tüm teknik ve personel kapasitesi kullanılarak sürdürüldüğünü bildirdi.

Taşkından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletilirken, ırmak ve dere yataklarında ani gelişebilecek olumsuzluklara karşı üst seviyede dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

