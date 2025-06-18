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ABD'den Orta Doğu kararı! Dünyanın en büyük uçak gemisini bölgeye gönderiyor

İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar sürerken, ABD Orta Doğu'daki askeri gücünü artırıyor. ABD donanmasına ait dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford, Doğu Akdeniz’de İsrail yakın noktaya konuşlandırılacak. Uçak gemisinin bölgeye gönderilmesi ile Orta Doğu’ya yakın konuşlandırılmış olan ABD uçak gemilerinin sayısı 3’e çıkacak.

ABD'den Orta Doğu kararı! Dünyanın en büyük uçak gemisini bölgeye gönderiyor

ABD, Orta Doğu’da devam eden gerilim ardından bölgeye bir uçak gemisi daha gönderecek. ABD basınının adı açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberlerde, ABD Donanması’na bağlı USS Gerald R. Ford uçak gemisinin gelecek hafta Avrupa'ya konuşlandırılmasının planlandığı ancak İran-İsrail çatışmaları nedeniyle geminin Doğu Akdeniz’de İsrail yakın bir noktaya konuşlandırılacağı aktarıldı.

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DOĞU AKDENİZ'DE KONUŞLANACAK

USS Gerald R. Ford uçak gemisinin Doğu Akdeniz’e konuşlandırılması ile Orta Doğu’ya yakın bölgeye konuşlandırılmış olan ABD uçak gemilerinin sayısı 3’e çıkacak. Uçak gemisinin, bölgede mevcut görevine devam eden USS Carl Vinson uçak gemisi ve USS Carl Vinson’ın görevini devralacak olan USS Nimitz ile bir süre birlikte görev yapması bekleniyor.

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"ÇOĞUNU GİZLİ TUTACAĞIM"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise İran-İsrail arasındaki çatışmalara ABD’nin müdahalesine ilişkin konuştu. ABD Senatosu’ndaki bir komite oturumunda konuşan Hegseth, Demokrat Senatör Jeanne Shaheen’in İran’da askeri operasyon düzenlenip düzenlenmeyeceğine dair sorusuna net bir yanıt vermedi. Hegseth, "Söyleyebileceklerimin çoğunu gizli tutacağım" diyerek değerlendirme yapmaktan kaçındı. Bakan Hegseth, ayrıca ABD askerlerinin yurtdışındaki güvenliğini sağlamak amacıyla "her zaman maksimum güç koruması sağlandığını" belirtti. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Birleşik Devletleri uçak gemisi
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