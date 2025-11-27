HABER

ABD'den saldırı sonrası yeni hamle! Tüm başvuruları askıya aldı

ABD, dün gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşadı. Beyaz Saray etrafında vurulan iki muhafız hayatını kaybetti. Önlem olarak Beyaz Saray kapatıldı ve çok sayıda asker konuşlandırıldı. Saldırgan Afganistan uyruklu çıktı. Saldırıdan saatler sonra hemen harekete geçen ABD hükümeti Afgan uyruklu kişilerin tüm göçmenlik başvurularını süresiz olarak durdurdu.

Ufuk Dağ

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), Beyaz Saray yakınlarında Ulusal Muhafızlara yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından, Afgan uyruklu kişilerin tüm göçmenlik başvurularının askıya alındığını açıkladı.

ABD den saldırı sonrası yeni hamle! Tüm başvuruları askıya aldı 1

HÜKÜMET HEMEN HAREKETE GEÇTİ

ABD’nin başkenti Washington D.C’de bulunan Beyaz Saray yakınlarında görevli 2 Ulusal Muhafız personeline yönelik silahlı saldırının yankıları sürerken, ABD hükümetinden dikkat çeken bir hamle geldi. Saldırı şüphelisinin Afgan uyruklu olduğunun belirlenmesinin ardından harekete geçen ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), Afgan uyruklu kişilerin göçmenlik başvurularının askıya alındığını duyurdu.

ABD den saldırı sonrası yeni hamle! Tüm başvuruları askıya aldı 2

SÜRESİZ DURDURULDU

Açıklamada, "Afgan vatandaşlarıyla ilgili tüm göçmenlik başvurularının işleme alınması, güvenlik ve güvenlik soruşturması protokollerinin yeniden gözden geçirilmesine kadar süresiz olarak durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi. Ülkenin ve ABD halkının güvenliğinin USCIS’in odak noktası olmaya devam ettiği vurgulandı.

ABD den saldırı sonrası yeni hamle! Tüm başvuruları askıya aldı 3

BİDEN'I HEDEF ALDI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray yakınlarında Ulusal Muhafızlara yönelik gerçekleştirilen saldırı ile ilgili günün erken saatlerinde yaptığı konuşmada, şüphelinin Afgan uyruklu olduğunu doğrulamıştı. Şüphelinin Afganistan’dan ABD’ye gelmesinden önceki ABD Başkanı Joe Biden ve hükümetini sorumlu tutan Trump, "Saldırgan, Dünyanın cehennemlerinden biri olan bu ülkeden, Eylül 2021’de Biden yönetimi tarafından düzenlenen ve herkesin konuştuğu, kötü şöhrete sahip o uçuşlarla getirildi. Buradan gelenlerin kim olduğunu kimse bilmiyordu. Hiçbir şey bilinmiyordu. Bu kişinin barınma statüsü, Başkan Biden tarafından imzalanan yasayla uzatılmıştı; Biden ülke tarihinin en başarısız başkanıdır" ifadelerini kullanmıştı.

27 Kasım 2025
27 Kasım 2025

"TÜM ADIMLARI ATMALIYIZ"

Biden döneminde Afganistan’dan ülkeye giren her yabancının yeniden incelemeye alınması gerektiğini söyleyen Trump, "Ve buraya ait olmayan veya ülkemize hiçbir fayda sağlamayan diğer tüm yabancıların uzaklaştırılmasını sağlamak için gerekli tüm adımları atmalıyız. Ülkemizi sevmiyorlarsa onları istemiyoruz. Amerika terör karşısında asla eğilmeyecek ve asla boyun eğmeyecek" demişti.

