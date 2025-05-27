ABD'den şoke eden Kovid-19 kararı! Artık o kişiler aşı listesinde yer almayacak

ABD Sağlık Bakanı Kennedy, X hesabından yaptığı açıklamada, ülkede daha önce tartışma konusu olan Kovid-19 aşılarıyla ilgili yeni aldıkları kararı paylaştı.

Kennedy, bundan sonra sağlıklı çocuklar ve hamile kadınlar için Kovid-19 aşısının "önerilen aşılar" arasında yer almayacağını açıkladı.

"SAĞLIKLI ÇOCUKLAR VE SAĞLIKLI HAMİLE KADINLAR 'ÖNERİLEN AŞI' PROGRAMINDAN ÇIKARILDI"

ABD'li bakan, açıklamasında, "Bugün itibariyle Kovid aşısı, sağlıklı çocuklar ve sağlıklı hamile kadınlar için CDC (ABD Hastalık Kontrol Merkezleri) tarafından önerilen aşı programından çıkarılmıştır. Geçen yıl Biden yönetimi, çocuklarda tekrarlanan rapel stratejisini destekleyecek herhangi bir klinik veri olmamasına rağmen, sağlıklı çocukları bir kez daha Kovid aşısı olmaya çağırmıştı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Sağlık Bakanı Kennedy, seçim sürecinde Kovid-19 aşısının kullanımıyla ilgili kamuoyunda tartışılan açıklamalar yapmıştı.

(AA)