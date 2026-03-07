HABER

ABD medyası duyurdu: Üçüncü uçak gemisi Orta Doğu'ya hareket etmek üzere hazırlanıyor

Orta Doğu'da tansiyon her geçen gün yükseliyor. Daha önce "USS Gerald R. Ford" ve "USS Abraham Lincoln (CVN-72)" gemilerini bölgeye gönderen ABD, şimdi de "USS George H.W. Bush" gemisinin bölgeye göndermeye hazırlanıyor.

Mustafa Fidan

ABD Donanmasına ait "USS George H.W. Bush" uçak gemisinin, Doğu Akdeniz'e doğru yola çıkmak için hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.

USS Gerald R. Ford

ABD, üçüncü bir uçak gemisini İran'a saldırıları için bölgeye konuşlandırmaya hazırlanıyor. Hatteras Adası açıklarında hazırlıklarını tamamlayan "USS George H.W. Bush" uçak gemisinin, yakında Doğu Akdeniz'e doğru yola çıkması bekleniyor.

Onlarca saldırı uçağının konuşlandırıldığı uçak gemisinde, ayrıca güdümlü füze destroyerleri olacak.

İKİ UÇAK GEMİSİ UMMAN DENİZİ'NDE FAALİYETTE

ABD Donanmasına ait "USS Gerald R. Ford" gemisi Kızıldeniz'de, "USS Abraham Lincoln (CVN-72)" uçak gemisi ise Umman Denizi'nde faaliyet gösteriyor.

07 Mart 2026
07 Mart 2026

Günün öne çıkan haber başlıkları...

