ABD medyası duyurdu: Üçüncü uçak gemisi Orta Doğu'ya hareket etmek üzere hazırlanıyor

ABD Donanmasına ait "USS George H.W. Bush" uçak gemisinin, Doğu Akdeniz'e doğru yola çıkmak için hazırlıklarını tamamladığı bildirildi.
USS Gerald R. Ford
ABD, üçüncü bir uçak gemisini İran'a saldırıları için bölgeye konuşlandırmaya hazırlanıyor. Hatteras Adası açıklarında hazırlıklarını tamamlayan "USS George H.W. Bush" uçak gemisinin, yakında Doğu Akdeniz'e doğru yola çıkması bekleniyor.
Onlarca saldırı uçağının konuşlandırıldığı uçak gemisinde, ayrıca güdümlü füze destroyerleri olacak.
USS Abraham Lincoln
ABD Donanmasına ait "USS Gerald R. Ford" gemisi Kızıldeniz'de, "USS Abraham Lincoln (CVN-72)" uçak gemisi ise Umman Denizi'nde faaliyet gösteriyor.
