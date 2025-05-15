ABD Dışişleri Bakanı Rubio Antalya'da açıkladı! "Trump ve Putin görüşmedikçe başaramayız"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Putin ile Trump'ın ne zaman görüşeceği bilgisi yok. Trump- Putin görüşmedikçe başaramayız." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı marjında bulunduğu Türkiye'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Rubio, "Putin ile Trump'ın ne zaman görüşeceği bilgisi yok. Trump- Putin görüşmedikçe başaramayız." dedi.

Biz dünyanın en merhametli ülkelerinden biriyiz. Milyonlarca insan kalıcı olarak ABD'ye geliyor. Buna benzer uygulaması olan başka bir ülke yok. Ancak senede 5 mlyon kişinin ülkemize gelmesine izin veremeyiz. 4 milyonu yasa dışı yollarla geliyor.

TRUMP PUTİN İLE NE ZAMAN GÖRÜŞECEK?

Trump ve Putin'in ne zaman br araya gelebileceği ile ilgili bir bilgim yok. Önce Başkan Trump'ın kendi gezisini bitirmesini bekleyeceğiz ve sonrasına bakacağız. Sonra bir zaman akışı oluşturabiliriz belki.

ABD'yi eleştirenler var, barışı eleştirenler de var. Biz savaşın bitmesini istiyoruz, hayat kurtarmak istiyoruz. Ben hala neden herhangi biri barışa yönelik çabalara karşılık eleştirel yaklaşır bilmiyorum. Başkan Trump da benzersiz bir fırsata sahip, bunun çözücüsü olarak harekete geçebilir. Bu yüzden nihayete baktığımız zaman bunun kutlanması lazım. Amerika'da öyle bir liderimiz var ki, dünyanın en güçlü ülkesinin lideri barış yapan bir insan, savaş çıkaran bir insan değil. Bu da takdir edilesi bir şey, eleştirilmesi gereken bir şey değil. Buradaki amacımız barışa erişmek. Bu 30 günlük bir ateşkesle olsun, bir günlük bir ateşkesle olsun ya da bir gün içerisinde yapılan bir anlaşma olsun,ne olursa olsun bizim istediğimiz tek şey, sadece barış değil, sürdürülebilir bir barış, dayanıklı bir barış. Bunun için çalışacağız.

(CNNTÜRK)