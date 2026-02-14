HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan dikkat çeken Avrupa vurgusu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, “Evimiz Batı Yarım Küre'de olabilir ancak biz her zaman Avrupa'nın bir çocuğu olacağız” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan dikkat çeken Avrupa vurgusu

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 62’nci Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada transatlantik ilişkilerin geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Başkan Donald Trump liderliğinde ABD'nin geçmiş hatalarla yüzleşerek bir 'yeniden inşa' sürecine girdiğini belirten Rubio, Washington'ın gururlu ve egemen bir gelecek vizyonuyla hareket ettiğini söyledi. Rubio, “Bu yenilenme görevini gerekirse tek başımıza üstlenmeye hazırız. Ancak tercihimiz ve umudumuz, bunu Avrupalı dostlarımızla omuz omuza gerçekleştirmektir. Çünkü ABD ve Avrupa birbirine aittir” ifadelerini kullandı.

AVRUPA VURGUSU

Amerikan diplomasisinin zaman zaman ‘doğrudan ve aceleci’ görünebileceğini kabul eden Rubio, Trump'ın Avrupalı müttefiklerden ciddiyet ve karşılık beklediğini kaydetti. Rubio, “Zaman zaman yaşadığımız fikir ayrılıkları, sadece ekonomik veya askeri değil, kültürel ve manevi köklerle bağlı olduğumuz Avrupa'ya duyduğumuz derin kaygıdan kaynaklanıyor. Avrupa'nın güçlü kalması ve hayatta kalması gerektiğine inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Rubio, konuşmasında ABD ile Avrupa arasındaki tarihsel bağlara özel bir parantez açarak, iki kıtanın kader birliğine vurgu yaptı. ABD tarihinin Avrupa mirası üzerine kurulduğunu hatırlatan Rubio, “Biz Amerikalılar için evimiz Batı Yarım Küre'de olabilir ancak biz her zaman Avrupa'nın bir çocuğu olacağız” dedi.

İttifakın vizyonunun sadece askeri iş birliğiyle sınırlı kalmaması gerektiğini savunan Rubio, teknolojik rekabet, tedarik zinciri güvenliği, yapay zeka ve uzay araştırmaları gibi alanlarda da ortak hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"BM GAZZE VE UKRAYNA'DA ÇÖZÜM ÜRETEMEDİ"

Konuşmasında uluslararası kurumların işleyişine de değinen Rubio, Birleşmiş Milletler'in (BM) potansiyeli olmasına rağmen kriz anlarında yetersiz kaldığını savundu. Gazze ve Ukrayna örneklerini veren Rubio, “BM, Gazze'deki savaşı sonlandıramadı; kırılgan da olsa o ateşkesi sağlayan Amerikan liderliği oldu. Aynı şekilde Ukrayna krizini de çözemediler. Bugün taraflar barış müzakereleri için masaya oturabildiyse, bu ABD'nin ve buradaki müttefiklerimizin liderliği sayesinde gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran ve Venezuela kaynaklı tehditlere karşı attığı tek taraflı adımları savunan Rubio, “Mükemmel bir dünyada sorunlar diplomatlar ve kınama mesajlarıyla çözülürdü ama biz öyle bir dünyada yaşamıyoruz” dedi. Rubio, vatandaşlarını tehdit eden ve küresel istikrarı bozan aktörlerin, kendilerinin ihlal ettiği uluslararası hukukun arkasına saklanmasına müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

UKRAYNA VE ÇİN DEĞERLENDİRMESİ

Soru-cevap bölümünde Ukrayna'daki barış sürecine değinen Rubio, müzakerelerde en zorlu soruların henüz yanıtlanmadığını belirtti. Rusya'nın savaşı bitirme konusundaki ciddiyetinden emin olmadıklarını dile getiren Rubio, “Ruslar şartlarını söylüyor, biz de Ukrayna için kabul edilebilir olanı arıyoruz. Süreci test etmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Rubio, Çin ile ilişkilere dair bir soruya ise “Dünyanın en büyük iki ekonomisinin iletişim kurma sorumluluğu var” yanıtını vererek, Pekin ile uzun vadeli ve zorlu bir rekabet sürecinin devam edeceğine işaret etti.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa'da öğretmeni sırtından vurarak yaralamıştı! Eski sevgili tutuklandıBursa'da öğretmeni sırtından vurarak yaralamıştı! Eski sevgili tutuklandı
Bursa'da korkunç olay! Traktörün altında kalarak ağır yaralandıBursa'da korkunç olay! Traktörün altında kalarak ağır yaralandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Birleşik Devletleri Avrupa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı!

Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı!

İzmir'de istinat duvarı çöktü! 151 kişi tahliye edildi

İzmir'de istinat duvarı çöktü! 151 kişi tahliye edildi

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu! Başörtüsüz hali ortaya çıktı

Yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu! Başörtüsüz hali ortaya çıktı

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Hazırlıklar tamam yoğunluk başladı!

Hazırlıklar tamam yoğunluk başladı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.