ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Uluslararası Ceza Mahkemesini hedef aldı

Muhafazakar hukukçulardan oluşan "Federalist Society" tarafından düzenlenen Ulusal Hukukçular Kongresi'nde konuşan Rubio, ABD yönetiminin dış politika kararlarının "uluslararası hukuka aykırılık" iddialarıyla hedef alındığını belirtti.

ABD'DEN 'ULUSLARARASI HUKUK' RESTİ! GAYRİMEŞRU İLAN ETTİ

Rubio, UCM'yi "sahte ve gayrimeşru" olarak nitelendirerek, "Bu küresel elit kesim için uluslararası hukuk, tarafsız kurallar bütünü değil, aksine evrensel ilkeler bahanesiyle kendi çıkarlarını ilerletmek için kullandıkları bir araçtır." görüşünü paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın UCM'ye yaptırım uygulama kararını savunan Rubio, mahkemenin yetkisini kabul etmeyen egemen devletler üzerinde dahi söz sahibi olmaya çalıştığını iddia etti.

Rubio, "Amerikalılar hiçbir zaman UCM'nin otoritesine tabi olmayı kabul etmedi ancak bu mahkeme ve müttefikleri kendilerini uluslararası düzenin yargıcı, jürisi ve infazcısı ilan etti." ifadesini kullandı.

İRAN İÇİN 'TEHDİT' AÇIKLAMASI

İran'a ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Rubio, Tahran yönetiminin nükleer silah elde etmesinin bölge ve ABD için ciddi tehdit oluşturacağını savundu.

Rubio, "(İran) Nükleer silaha sahip olduklarını düşünün. Tüm bölgeyi, hatta ABD'yi de rehin alırlardı." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın Kuzey Kore'den farklı olarak yayılmacı politikalar izlediğini iddia eden Rubio, Pyongyang'ın önceliğinin mevcut yönetimi sürdürmek olduğunu ve başka ülkeleri işgal etme amacı taşımadığını savundu.

Rubio, İran'a uygulanan ekonomik baskının ülkeyi önemli ölçüde zayıflattığını söyleyerek, "Şu anda İran'a uyguladığım

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır