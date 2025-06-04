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ABD, Gazze'de acil ateşkes talep eden Birleşmiş Milletler Konseyi kararını veto etti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Gazze Şeridi'nde acil ateşkes talep eden Birleşmiş Milletler Konseyi kararını veto etti.

ABD, Gazze'de acil ateşkes talep eden Birleşmiş Milletler Konseyi kararını veto etti
Mustafa Fidan

Birleşmiş Milletler Konseyi (BMK) tarafından Gazze Şeridi'nde acil ateşkesi öngören karar ABD tarafından reddedildi. Birçok ülke, İsrail saldırılarının sıklaştığı Gazze Şeridi için ateşkes çağrısında bulunmuş, BM'yi göreve davet etmişti.

gazze-seridinde-mahsur-kalan-400un-uzerinde-turkiye-vatandasi-var

04 Haziran 2025
04 Haziran 2025

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Anahtar Kelimeler:
Gazze ateşkes abd birleşmiş milletler
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