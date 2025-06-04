ABD, Gazze'de acil ateşkes talep eden Birleşmiş Milletler Konseyi kararını veto etti

Birleşmiş Milletler Konseyi (BMK) tarafından Gazze Şeridi'nde acil ateşkesi öngören karar ABD tarafından reddedildi. Birçok ülke, İsrail saldırılarının sıklaştığı Gazze Şeridi için ateşkes çağrısında bulunmuş, BM'yi göreve davet etmişti.
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