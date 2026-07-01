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ABD helikopteri Umman Denizi'ne acil iniş yaptı: 1 kişi kayıp

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı, ABD ordusuna ait MH-60S "Sea Hawk" tipi askeri helikopterin Umman Denizi'ne "acil su inişi" gerçekleştirdiğini bildirdi.

ABD helikopteri Umman Denizi'ne acil iniş yaptı: 1 kişi kayıp

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı, ABD Donanması'na ait USS George H.W. Bush uçak gemisine bağlı MH-60S "Sea Hawk" tipi bir askeri helikopterin Umman Denizi'nde "acil su inişi" gerçekleştirdiğini bildirdi.

1 MÜRETTEBAT KAYIP

Helikopterde bulunan 4 kişilik mürettebattan 3'ünün kurtarılarak gemi güvertesine çıkarıldığı ve sağlık durumlarının stabil olduğu kaydedildi.

ABD helikopteri Umman Denizi ne acil iniş yaptı: 1 kişi kayıp 1

Bölgede bulunan ABD Donanması unsurlarının kayıp 1 mürettebatı arama çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı. Helikopterin bir saldırı nedeniyle düştüğüne yönelik herhangi bir delil bulunmadığının altı çizilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Umman Denizi helikopter
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