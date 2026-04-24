ABD helikopterini düşüren İran o anları paylaştı! "Vurun ve onları paramparça edin"

Washington-Tahran hattındaki gerilim her geçen daha da artmaya başladı. İran ordusu ise düşürülen ABD helikopterinin görüntülerini ve telsiz konuşmalarını paylaştı. İşte tüm detaylar!

Bölgedeki askeri hareketliliğe dair karargaha bilgi verildiğini belirten İranlı komutan, "Özel, şüpheli ve tehlikeli bir hareketlilik rapor edildi. Dev hava uçaklarının hareketliliğini inceliyoruz, haber neredeyse doğrulandı." dedi. Haber 7'nin haberine göre, İsfahan çevresindeki birliklere teyakkuz emri verildiğinin altını çizen askeri yetkili, "İsfahan etrafındaki komutanlar, hazırlıklı olun. Omuzdan atmalı füzeleriniz ve uçaksavarlarınız hazır olsun. Siperlerinizde pozisyon alın." ifadelerini kullandı.

"BİRİNİ İNDİRDİK, İKİNCİSİ SİZİN YOLUNUZDA"

Operasyon sırasında sivil halkın güvenliğinin sağlanması gerektiğine dikkat çeken General Ali Naghian, "Yolları ele geçirmelerine ve halkı esir almalarına izin vermeyin. Yolu kontrol edin, eğer başka bir yol varsa halkı oraya yönlendirin ki zarar görmesinler."dedi.

ABD hava araçlarının savaş uçakları tarafından korunduğunu anlatan İranlı yetkili çarpıcı açıklamalarda bulunarak, "Yukarıdan yönlendiriyorlar, iki savaş uçağı ona eskortluk yapıyor. Birini burada yere indirdik, ikincisi de sizin yolunuzu buldu. Yere indirmeye hazır olun. O C-130 uçağına bir iki tane isabet ederse işin bittiğini anlarlar." diye konuştu.

"VURUN VE ONLARI PARAMPARÇA EDİN"

Videoda ABD askerlerine ait kimlik kartları ve teçhizatlar sergilenirken, çatışma kurallarına dair verilen sert emirler dikkat çekti. Askerlerine seslenen komutan, şunları kaydetti: "Dikkat edin, eğer bizim çocuklara ateş açarlarsa biz asla esir istemiyoruz. Eğer hava aracını sağlam çıkarabilirsek iyi, olmazsa bizim çocuklarımızın burnundan bir damla bile kan akmamalı. Vurun ve onları paramparça edin."

Hava aracının yeniden havalanmasını engellemek için taktiksel talimatlar veren yetkili, "Eğer gece görüşünüz veya benzeri bir teçhizatınız varsa kabini vurun. Hasar görürse havalanamaz. Roketatarlarınızla vurun." dedi.