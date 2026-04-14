ABD, Hürmüz'e abluka başlatmıştı! Çarpıcı İran iddiası

ABD ve İsrail'in saldırıları sonrasında İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatmıştı. Bu durum da enerji fiyatlarının artmasına yol açmıştı. 1 aydan fazla süren savaşa ateşkes ile ara verilmiş ve Pakistan'da ABD ve İran arasında barış görüşmeleri yapılmıştı.

ABD ABLUKASI BAŞLADI

1 gün süren barış görüşmelerinde anlaşma çıkmamış ve ABD, Hürmüz'deki İran ablukasına karşılık olarak İran limanlarına uğrayan gemilere dün abluka başlatmıştı.

HÜRMÜZ İDDİASI

Son yaşanan gelişmede çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Bloomberg'ün haberine göre İran, Hürmüz Boğazı'ndaki operasyonlarını askıya almayı değerlendiriyor.