HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD ikinci görüşme için yine İslamabad'ı işaret etti, "Ateşkesin uzatılması talebimiz olmadı" dedi

ABD ile İran arasında geçtiğimiz hafta Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleşen görüşme sonrası gözler bir sonraki heyetler arası görüşmeye çevrilmişti. ABD'den yapılan açıklamada ikinci görüşmenin Pakistan yerine Avrupa'da bir ülkede yapılacağı ifade edilmişti. Bugün Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise ABD'nin ateşkesin uzatılması yönünde bir talebinin olmadığını, ikinci görüşme olacaksa muhtemelen yine İslamabad'da olacağı dile getirildi.

Mustafa Fidan

ABD ile İran arasından bir aydan uzun süre devam eden savaşın ardından varılan ateşkes sürecinde iki ülke heyetleri Pakistan'da bir araya gelerek barış şartlarını görüşmüştü.

BEYAZ SARAY İKİNCİ GÖRÜŞMENİN OLASI ADRESİNİ DUYURDU

İlk görüşmede ABD ile İran arasında bazı konularda uzlaşma sağlanamadı. Gözler ikinci heyetler arası görüşmeye çevrildi. Bir süre önce ABD kaynakları ikinci görüşmenin İslamabad yerine Avrupa'da bir ülkede olabileceği dile getirilmişti.

"ATEŞKESİN UZATILMASI İÇİN BİR TALEP YAPMADIK"

Beyaz Saray'dan bugün yapılan açıklamada ateşkes ve ikinci görüşmeyle iligli önemli bilgiler aktarıldı. Beyaz Saray sözcüsü, şunları söyledi;

"Resmi olarak ateşkesin uzatılması için bir talep yapmadık. İranlılar ile 2. yüz yüze görüşme de hala kesin değil. 2. Görüşme olursa yine Pakistan’da olacak.

"ÇİNLİ BANKALARA UYARI MEKTUBU YOLLADIK"

ABD Hazine Bakanı Bessent ise aynı basın toplantısında şu ifadeleri kullandı;

"İran’ın petrolünün %90’ını Çin alıyordu. Abluka ile bunun duracağını düşünüyoruz.

Fakat Çinli bankalara uyarı mektubu yolladık. Eğer hesaplarınızdan İran parasının aktığını görürsek yaptırım uygulayacağız dedik."

15 Nisan 2026
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.