ABD ile İran arasındaki anlaşma İsviçre’de imzalanacak

ABD ile İran arasında varılan mutabakata ilişkin detaylar ortaya çıkıyor. İlk olarak dijital ortamda gerçekleşen, ABD Başkanı Trump ile Başkan Yardımcısı Vance'in, İran tarafında ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın elektronik imza attığı anlaşmanın ardından taraflar İsviçre'de bir araya gelecek.

CUMA GÜNÜ İMZALANACAK

ABD-İran anlaşmayı Cuma günü İsviçre’de resmi olarak imzalayacak. Taraflar, İsviçre/Luzern bölgesindeki tatil beldesinde bir araya gelecek.

TRUMP: "İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLİYOR"

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'nın Evian kentinde düzenlenen G7 Zirvesi marjında Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile bir araya geldi. Görüşmede, basın mensuplarına açıklama yapan Trump, İran ile ilişkilere ve dün dijital olarak imzalanan mutabakat zaptına ilişkin değerlendirmede bulundu. Trump, "İran ile anlaşmamızı yaptık ve bunun başarılı olacağını düşünüyorum. Şimdi ikinci aşamaya geçiyor ve bence bu aşama aslında daha kolay olacak. Geçen hafta onlara saldırmak istemedim, başka seçeneğimiz yoktu. Üçüncü kez yapıyorduk ama bunu yapmak zorunda kalmamayı başardık" ifadelerini kullandı.

ABD YÖNETİMİNDE İRAN ANLAŞMAZLIĞI

Israel Hayom gazetesi, geçen hafta Beyaz Saray'da gerçekleştirilen bir toplantıda İran'la mutabakatın imzalanmasına ilişkin Israel Hayom gazetesinin ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın "İran ile varılması muhtemel bir anlaşmaya karşı çıkanların bedel ödeyeceği" mesajını verdiği kaydedildi.

Haberde, Trump'ın Savunma Bakanı Pete Hegseth ile ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'in de bulunduğu bazı üst düzey isimleri görevden almayı değerlendirdiği iddiasına yer verildi.



Gazeteye konuşan ABD'li üst düzey yetkili, Beyaz Saray'da İran'la mutabakata ilişkin fikir ayrılıklarının olduğunu belirterek, "Tartışma karara bağlandı. Karşı çıkanlar kişisel bedel ödeyebilir.” ifadelerini kullandı.

Haberde, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ise anlaşmaya açıktan eleştiriden kaçınması ve kamuoyunda yüksek popülariteye sahip olması nedeniyle "dokunulmaz" olduğu savunuldu.