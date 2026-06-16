HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD ile İran arasındaki anlaşma İsviçre’de imzalanacak

ABD-İran anlaşmasında son aşamaya geçildi. İki ülke arasındaki anlaşma resmi olarak Cuma günü İsviçre'de imzalanacak.

ABD ile İran arasındaki anlaşma İsviçre’de imzalanacak
Metin Yamaner

ABD ile İran arasında varılan mutabakata ilişkin detaylar ortaya çıkıyor. İlk olarak dijital ortamda gerçekleşen, ABD Başkanı Trump ile Başkan Yardımcısı Vance'in, İran tarafında ise Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın elektronik imza attığı anlaşmanın ardından taraflar İsviçre'de bir araya gelecek.

CUMA GÜNÜ İMZALANACAK

ABD-İran anlaşmayı Cuma günü İsviçre’de resmi olarak imzalayacak. Taraflar, İsviçre/Luzern bölgesindeki tatil beldesinde bir araya gelecek.

ABD ile İran arasındaki anlaşma İsviçre’de imzalanacak 1

TRUMP: "İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLİYOR"

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'nın Evian kentinde düzenlenen G7 Zirvesi marjında Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile bir araya geldi. Görüşmede, basın mensuplarına açıklama yapan Trump, İran ile ilişkilere ve dün dijital olarak imzalanan mutabakat zaptına ilişkin değerlendirmede bulundu. Trump, "İran ile anlaşmamızı yaptık ve bunun başarılı olacağını düşünüyorum. Şimdi ikinci aşamaya geçiyor ve bence bu aşama aslında daha kolay olacak. Geçen hafta onlara saldırmak istemedim, başka seçeneğimiz yoktu. Üçüncü kez yapıyorduk ama bunu yapmak zorunda kalmamayı başardık" ifadelerini kullandı.

ABD ile İran arasındaki anlaşma İsviçre’de imzalanacak 2

ABD YÖNETİMİNDE İRAN ANLAŞMAZLIĞI

Israel Hayom gazetesi, geçen hafta Beyaz Saray'da gerçekleştirilen bir toplantıda İran'la mutabakatın imzalanmasına ilişkin Israel Hayom gazetesinin ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın "İran ile varılması muhtemel bir anlaşmaya karşı çıkanların bedel ödeyeceği" mesajını verdiği kaydedildi.

Haberde, Trump'ın Savunma Bakanı Pete Hegseth ile ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'in de bulunduğu bazı üst düzey isimleri görevden almayı değerlendirdiği iddiasına yer verildi.
ABD ile İran arasındaki anlaşma İsviçre’de imzalanacak 3
Gazeteye konuşan ABD'li üst düzey yetkili, Beyaz Saray'da İran'la mutabakata ilişkin fikir ayrılıklarının olduğunu belirterek, "Tartışma karara bağlandı. Karşı çıkanlar kişisel bedel ödeyebilir.” ifadelerini kullandı.

Haberde, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ise anlaşmaya açıktan eleştiriden kaçınması ve kamuoyunda yüksek popülariteye sahip olması nedeniyle "dokunulmaz" olduğu savunuldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobil aydınlatma direğine çarptı! 1’i ağır 3 yaralıOtomobil aydınlatma direğine çarptı! 1’i ağır 3 yaralı
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandıÇanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
İran ABD Amerika Birleşik Devletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyayı endişelendiren gelişme! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

Dünyayı endişelendiren gelişme! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

CHP'li Şimşek: "İmamoğlu cumhurbaşkanı adayımız değil"

CHP'li Şimşek: "İmamoğlu cumhurbaşkanı adayımız değil"

Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı! İran ile Yeni Zelanda puanları paylaştı

Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı! İran ile Yeni Zelanda puanları paylaştı

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Akaryakıta ikinci indirim göründü: 16 Haziran benzin motorin fiyatı

Akaryakıta ikinci indirim göründü: 16 Haziran benzin motorin fiyatı

Kilosu 350 TL ama ilgi çok: Kısa sürede tükeniyor

Kilosu 350 TL ama ilgi çok: Kısa sürede tükeniyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.