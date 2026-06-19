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ABD ile İtalya diplomatik krizin eşiğinde! Trump 'Fotoğraf için yalvardı' dedi: Meloni çok sert çıktı

Geçtiğimiz günlerde G7 zirvesine katılan ABD Başkanı Donald Trump ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasında yaşanan anlar çok konuşulmuştu. Trump'ın daha sonra 'Meloni benimle fotoğraf çekilmek için yalvardı' iddiası ise sosyal medyada gündem oldu. Meloni, Trump'ın bu iddialarına çok sert çıktı.

ABD ile İtalya diplomatik krizin eşiğinde! Trump 'Fotoğraf için yalvardı' dedi: Meloni çok sert çıktı
Doğukan Akbayır

G7 zirvesinde ABD Başkanı Trump ve İtalya Başbakanı Meloni'nin yaptığı görüşme sonrası Trump'ın açıklamaları diplomatik bir krizin fitilini ateşledi...

ABD ile İtalya diplomatik krizin eşiğinde! Trump Fotoğraf için yalvardı dedi: Meloni çok sert çıktı 1

TRUMP: "MELONI BENİM

Olay sonrası ABD Başkanı Trump’ın İtalyan televizyon kanalı La7’ye verdiği demeç tartışmayı başlattı.

Trump, G7 zirvesinde Meloni’nin kendisiyle fotoğraf çektirmek için 'yalvardığını' iddia etti. "Benimle fotoğraf çektirmeyi o kadar çok istedi ki... Ona acıdığım için kabul ettim" sözleri ise Meloni'yi çileden çıkardım.

Trump ayrıca, Meloni’nin "kendisiyle konuştuğu için mutlu olmuş olabileceğini" belirtti.

ABD ile İtalya diplomatik krizin eşiğinde! Trump Fotoğraf için yalvardı dedi: Meloni çok sert çıktı 2

MELONI'DEN SERT YANIT!

Meloni ise Trump'ın bu tavrına karşı kamera karşısına geçerek açıklamada yaptı.

Meloni, “Trump’ın tamamen uydurma sözlerini duyunca şoke oldum. Batı’nın düşmanlarına karşı aynı kararlılığı göstermediği için üzgünüm. Ve unutmayın: Ben ve İtalya asla yalvarmayız" ifadelerinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya abd trump Giorgia Meloni
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