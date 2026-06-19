ABD ile İtalya diplomatik krizin eşiğinde! Trump 'Fotoğraf için yalvardı' dedi: Meloni çok sert çıktı

G7 zirvesinde ABD Başkanı Trump ve İtalya Başbakanı Meloni'nin yaptığı görüşme sonrası Trump'ın açıklamaları diplomatik bir krizin fitilini ateşledi...

TRUMP: "MELONI BENİM

Olay sonrası ABD Başkanı Trump’ın İtalyan televizyon kanalı La7’ye verdiği demeç tartışmayı başlattı.

Trump, G7 zirvesinde Meloni’nin kendisiyle fotoğraf çektirmek için 'yalvardığını' iddia etti. "Benimle fotoğraf çektirmeyi o kadar çok istedi ki... Ona acıdığım için kabul ettim" sözleri ise Meloni'yi çileden çıkardım.

Trump ayrıca, Meloni’nin "kendisiyle konuştuğu için mutlu olmuş olabileceğini" belirtti.

MELONI'DEN SERT YANIT!

Meloni ise Trump'ın bu tavrına karşı kamera karşısına geçerek açıklamada yaptı.

Meloni, “Trump’ın tamamen uydurma sözlerini duyunca şoke oldum. Batı’nın düşmanlarına karşı aynı kararlılığı göstermediği için üzgünüm. Ve unutmayın: Ben ve İtalya asla yalvarmayız" ifadelerinde bulundu.