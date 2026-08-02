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'Otonom sürüş modu'ndaki otomobil karşı şeride geçti: Aracın bir kısmı koptu!

ABD’nin Issaquah kentinde 'otonom sürüş modu' açık olduğu öğrenilen bir otomobil, karşı şeride geçerek bir SUV ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin arka bölümünün yaklaşık üçte biri araçtan ayrılırken kazada yaralanan olmadı.

'Otonom sürüş modu'ndaki otomobil karşı şeride geçti: Aracın bir kısmı koptu!
Enes Çırtlık

Biri SUV olmak üzere, iki aracın karıştığı kaza, 29 Temmuz 2026'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde yer alan Issaquah'ta Newport Way NW'nin 500 numaralı bloğunda meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Otonom sürüş modu ndaki otomobil karşı şeride geçti: Aracın bir kısmı koptu! 1

Polis ekipleri olay yerine ulaştığında, kazaya karışan otomobilin arka bölümünün yaklaşık üçte birinin aracın geri kalanından koptuğunu belirledi. Polis tarafından paylaşılan görüntülerde aracın arka kısmındaki ağır hasar dikkati çekti.

KARŞI ŞERİDE GEÇEREK SUV İLE ÇARPIŞTI

Soruşturma sırasında yetkililer, otomobilin aniden karşı şeride geçtiği sırada 'otonom sürüş modu'nun etkin durumda olduğunu tespit etti.

Otonom sürüş modu ndaki otomobil karşı şeride geçti: Aracın bir kısmı koptu! 2

POLİSTEN SÜRÜCÜLERE UYARI

Feci kazada yaralanan olmazken, Issaquah Polisi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı açıklamayla sürücülere uyarıda bulundu.

Otonom sürüş modu ndaki otomobil karşı şeride geçti: Aracın bir kısmı koptu! 3

Polis, bir otomobil tam veya kısmi otonom sürüş sistemine sahip olsa bile aracın güvenli şekilde kullanılmasından sürücünün sorumlu olmaya devam ettiğini vurguladı.

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Araç Otomobil Otonom sürüş abd kaza otonom araç
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