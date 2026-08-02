HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

iPad Air için yeni dönem: Tarih tekerrür edebilir!

iPad Air, teknik özellikleri değişse de uzun bir süredir aynı tasarımı koruyor. Ancak bu durum çok uzak olmayan bir gelecekte değişebilir.

iPad Air için yeni dönem: Tarih tekerrür edebilir!
Enes Çırtlık

iPad Air yıllardır, dördüncü nesil modelle eylül 2020'de gelen tasarımı koruyor. iPad Air bu yılın mart ayında M5 yongasıyla güncellenmiş olsa da tasarımı güncelliğini yitirmeye başlıyor. Özellikle de birkaç yıldır aynı Liquid Retina, yani LCD ekranı taşımayı sürdürdüğü düşünüldüğünde... Fakat bu durumun çok uzak olmayan bir gelecekte giderileceği görülüyor.

OLED IPAD AIR GELİYOR AMA...

Appleosophy'in aktardığına göre, yeni iPad Air OLED teknolojisine sahip olacak. Samsung Display'in, yeni nesil iPad Air için tek panelli LTPS OLED paneller tedarik etmesi bekleniyor.

iPad Air için yeni dönem: Tarih tekerrür edebilir! 1

Ancak kullanılacak panelin, M4 işlemcili iPad Pro’da tanıtılan tandem OLED ekranlarla aynı seviyede olmayacağı iddia ediliyor. M4 iPad Pro, daha gelişmiş ekran teknolojisini barındırabilmek için daha ince bir kasayla yeniden tasarlanmıştı.

IPAD MINI DE YENİLENEBİLİR

iPad mini'nin de en erken bu sonbaharda güncellenmesi bekleniyor. Cihazın OLED ekranla, titreşim tabanlı hoparlörlerin yer aldığı ve suya karşı daha dayanıklı bir tasarımla yenilenmesi öngörülüyor.

iPad Air için yeni dönem: Tarih tekerrür edebilir! 2

Sıradaki iPad mini'nin tasarımının mevcut iPad Pro'nun tasarımına dayanacağı tahmin ediliyor. Bu yüzden yeni iPad Air'in de hem iPad Pro’dan hem de yeni iPad mini’den bazı tasarım unsurları alabileceği düşünülüyor.

TARİH TEKERRÜR EDEBİLİR

Ekim 2012'de tanıtılan ilk iPad mini, ertesi yıl gelen ilk iPad Air'in tasarımının temelini oluşturacak yeni bir tasarım taşıyordu. iPad Air eylül 2020'de yeniden tasarlandığında ise altıncı nesil iPad mini, ertesi yıl daha büyük olan iPad Air'in tasarım unsurlarına göre yenilenmişti. Dolayısıyla sıradaki iPad mini ve iPad Air modellerinde tarihin tekerrür etmesi mümkün.

iPad Air için yeni dönem: Tarih tekerrür edebilir! 3

OLED EKRAN DAHA FAZLA APPLE ÜRÜNÜNE GELECEK

Gelecek iPad mini ve iPad Air modellerinin, Apple’ın OLED ekranları daha fazla ürününe taşıma planının bir parçası olacağı belirtiliyor.

OLED ekrana geçmesi beklenen diğer Apple ürünleri arasında MacBook Pro ve iMac de bulunuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa’da metal fabrikasında yangınBursa’da metal fabrikasında yangın
Van’da trafik kazası:2 yaralıVan’da trafik kazası:2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Apple iPad tablet tablet ipad
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de iğrenç olay! Genç kıza para karşılığı cinsel teklifte bulundu

Kocaeli'de iğrenç olay! Genç kıza para karşılığı cinsel teklifte bulundu

Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü teröristle ilgili yeni gelişme

Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü teröristle ilgili yeni gelişme

Galatasaray'a bildirildi! Barış Alper Yılmaz'da olmaz denen oldu

Galatasaray'a bildirildi! Barış Alper Yılmaz'da olmaz denen oldu

Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi tatilde! Son haline beğeni yağdı

Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi tatilde! Son haline beğeni yağdı

28.500 TL'lik taksi yolculuğu gündem olmuştu: Sebebi ortaya çıktı

28.500 TL'lik taksi yolculuğu gündem olmuştu: Sebebi ortaya çıktı

Vergide yeni uygulama devreye alınıyor: Düzeltme imkanı geliyor

Vergide yeni uygulama devreye alınıyor: Düzeltme imkanı geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.