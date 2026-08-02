iPad Air için yeni dönem: Tarih tekerrür edebilir!

iPad Air yıllardır, dördüncü nesil modelle eylül 2020'de gelen tasarımı koruyor. iPad Air bu yılın mart ayında M5 yongasıyla güncellenmiş olsa da tasarımı güncelliğini yitirmeye başlıyor. Özellikle de birkaç yıldır aynı Liquid Retina, yani LCD ekranı taşımayı sürdürdüğü düşünüldüğünde... Fakat bu durumun çok uzak olmayan bir gelecekte giderileceği görülüyor.

OLED IPAD AIR GELİYOR AMA...

Appleosophy'in aktardığına göre, yeni iPad Air OLED teknolojisine sahip olacak. Samsung Display'in, yeni nesil iPad Air için tek panelli LTPS OLED paneller tedarik etmesi bekleniyor.

Ancak kullanılacak panelin, M4 işlemcili iPad Pro’da tanıtılan tandem OLED ekranlarla aynı seviyede olmayacağı iddia ediliyor. M4 iPad Pro, daha gelişmiş ekran teknolojisini barındırabilmek için daha ince bir kasayla yeniden tasarlanmıştı.

IPAD MINI DE YENİLENEBİLİR

iPad mini'nin de en erken bu sonbaharda güncellenmesi bekleniyor. Cihazın OLED ekranla, titreşim tabanlı hoparlörlerin yer aldığı ve suya karşı daha dayanıklı bir tasarımla yenilenmesi öngörülüyor.

Sıradaki iPad mini'nin tasarımının mevcut iPad Pro'nun tasarımına dayanacağı tahmin ediliyor. Bu yüzden yeni iPad Air'in de hem iPad Pro’dan hem de yeni iPad mini’den bazı tasarım unsurları alabileceği düşünülüyor.

TARİH TEKERRÜR EDEBİLİR

Ekim 2012'de tanıtılan ilk iPad mini, ertesi yıl gelen ilk iPad Air'in tasarımının temelini oluşturacak yeni bir tasarım taşıyordu. iPad Air eylül 2020'de yeniden tasarlandığında ise altıncı nesil iPad mini, ertesi yıl daha büyük olan iPad Air'in tasarım unsurlarına göre yenilenmişti. Dolayısıyla sıradaki iPad mini ve iPad Air modellerinde tarihin tekerrür etmesi mümkün.

OLED EKRAN DAHA FAZLA APPLE ÜRÜNÜNE GELECEK

Gelecek iPad mini ve iPad Air modellerinin, Apple’ın OLED ekranları daha fazla ürününe taşıma planının bir parçası olacağı belirtiliyor.

OLED ekrana geçmesi beklenen diğer Apple ürünleri arasında MacBook Pro ve iMac de bulunuyor.