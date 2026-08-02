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Son dakika | Yunanistan'da korkunç helikopter kazası! Havada çarpıştıkları anlar kamerada

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Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Yunanistan'da iki itfaiye helikopteri havada çarpıştı. Korkunç kaza anı kameraya yansıdı.

Son dakika haberi: Yunanistan'da iki helikopter havada çarpıştı. Helikopterlerden birinin çarpışma sonucu hızla yere çakıldığı görüldü.

Son dakika | Yunanistan da korkunç helikopter kazası! Havada çarpıştıkları anlar kamerada 1

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın batısındaki Psatha bölgesinde çıkan orman yangınına müdahale eden iki itfaiye helikopteri çarpıştı.

Düşen yangın söndürme helikopteri mürettebatı için çalışma başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anları saniye saniye görüntülendi.

Son dakika | Yunanistan da korkunç helikopter kazası! Havada çarpıştıkları anlar kamerada 2

YUNANİSTAN, YANGINLARLA BOĞUŞUYOR

AA'nın aktardığına göre, Yunanistan genelinde anakara başta olmak üzere Atina, Viotia, Girit'in Rethymno bölgesi ve Paros Adası gibi farklı noktalarda toplam 73 aktif orman yangını yaşanıyor.

Atina ve Viotia çevresinde yoğunlaşan bu yangınlar, anakaranın yanı sıra adalara da yayılmış durumda.

Uydu verilerine göre yangınlar, Melabes ve Preveli alanları da dahil olmak üzere toplamda 5 bin 700 hektardan fazla araziyi etkiledi.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan helikopter
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