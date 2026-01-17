HABER

ABD, Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'nden tamamen çekildi

Irak Savunma Bakanlığı, terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında ABD öncülüğünde kurulan koalisyon güçlerinin Irak'taki en büyük tesislerinden biri olan Anbar vilayetindeki Ayn el-Esed Üssü'nün ABD'nin tamamen çekilmesinin ardından Irak ordusu tarafından devralındığını açıkladı.

Irak Savunma Bakanlığı, ABD güçlerinin Anbar vilayetindeki Ayn el-Esed Hava Üssü'nden tamamen çekildiğini ve üssün yönetiminin Irak ordusuna devredildiğini bildirdi. Açıklamada, Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdülemir Reşit Yarallah'ın operasyonlardan sorumlu kurmay başkan yardımcıları ve kuvvet komutanlarıyla birlikte üssü ziyaret ederek yeni görev dağılımını bizzat denetlediği bildirildi. Genelkurmay Başkanı'nın üssün altyapı ve lojistik imkanlarını yerinde inceleyerek birimlerin tam harbe hazırlık seviyesine ulaştırılması talimatını verdiği belirtilen açıklamada, "Ayn el-Esed'in stratejik önemine vurgu yapan Yarallah, üssün tam güvenliğinin sağlanması için tüm askeri sınıflar arasında yüksek koordinasyon ve ekip ruhuyla hareket edilmesi gerektiğini belirtti" denildi.

Savunma Bakanlığı, üssün güvenliği ve idaresi kapsamında 65. Özel Kuvvetler Tugayı ve bağlı taburların sahada görevlendirildiğini belirterek, Irak Hava Kuvvetleri ile Kara Havacılık Komutanlığı'na ait karargahların da üs içerisinde yerlerini aldığını duyurdu.

AYN EL-ESED ÜSSÜ

2003 yılındaki Irak işgali sırasında ABD Deniz Piyadeleri tarafından ele geçirilen Ayn el-Esed Üssü, işgal döneminde ABD'nin Irak'ın batısındaki ana lojistik merkezi haline gelmişti.

Irak ordusunun üssü bir süre yönetmesinin ardından, 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın ülkenin büyük bir bölümünü işgal etmesinin ardından ABD liderliğindeki koalisyon güçleri üsse geri dönmüştü. Üs, terörle mücadelede hava operasyonlarının merkezi ve yerel güçlerin eğitim kampı olarak kritik bir rol oynadı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

