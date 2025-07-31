HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD, İran’a karşı geniş çaplı yaptırımlar açıkladı

ABD Hazine Bakanlığı, İran bağlantılı 115’ten fazla şahıs, kurum ve gemiye yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. Genel olarak İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in kıdemli danışmanı Ali Şamhani’nin oğlu Muhammed Hüseyin Şamhani’nin deniz taşımacılığı faaliyetlerini hedef alan yaptırımlar, 2018’den bu yana İran’a yönelik en önemli yaptırım hamlesi olarak nitelendirildi.

ABD, İran’a karşı geniş çaplı yaptırımlar açıkladı

ABD Hazine Bakanlığı, İran’ın ham petrol ihracatının önemli bir bölümünü kontrol eden Şamhani’nin petrol tankerleri, kargo gemileri ve paravan şirket ağını hedef alan yaptırımlara ilişkin açıklamasında, "Bu ağ, İran ve Rusya’dan petrol ve petrol ürünlerinin yanı sıra, diğer yükleri de dünya çapındaki alıcılara taşıyarak on milyarlarca dolar kar elde etmektedir" ifadelerine yer verdi.

"İRAN REJİMİNE FİNANSAL DESTEK"

Hazine Bakanı Scott Bessent, konuya ilişkin açıklamasında, "Şamhani ailesinin denizcilik imparatorluğu, İran rejiminin elitlerinin devasa servet oluşturmak ve rejimin tehlikeli eylemlerini finanse etmek için makamlarını nasıl kullandıklarını gözler önüne seriyor" dedi.

Açıklamasında Bessent, "Bugün açıklanan 115’ten fazla yaptırım, Trump yönetiminin İran’a azami baskı uygulama politikasını başlatmasından bu yana atılan en büyük adımdır. Bu eylemler, Tahran’ın ABD’nin güvenliğini tehdit ettiği bir ortamda rejim elitlerini hedef alarak ABD’nin çıkarlarına öncelik vermektedir" dedi.

ABD, İran’a karşı geniş çaplı yaptırımlar açıkladı 1

Hazine Bakan Yardımcısı Michael Faulkender ise yaptırım listesine yapılan eklemelerin "İran rejiminin kalbindeki derin yolsuzluğu gözler önüne serdiğini" söyledi.

İRAN VE ÇİN BAĞLANTILARI

Gazetecilere yaptığı açıklamada Faulkender, "Hüseyin Şamhani’nin rejim içindeki ayrıcalıklı konumu, İran halkının aleyhine olacak şekilde yasa dışı yollarla büyük bir servet oluşturmasını sağladı" dedi.

İsmini vermek istemeyen bir Hazine Bakanlığı yetkilisi ise yaptırımların küresel petrol piyasasında kalıcı bir aksaklığa yol açmayacağını zira yaptırımların İran’ın yasa dışı petrol kaçakçılığını hedef aldığını ve bu kaçakçılığın büyük bir kısmının Çin’e gittiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ocak ayında göreve gelişinden bu yana ABD, 500’den fazla İranlı ve İran bağlantılı kişi, kurum ve gemiye yaptırım uyguladı. Trump, 4 Şubat’ta İran üzerindeki ekonomik baskıyı artırma ve İran’ın petrol ihracatını sıfıra indirmeyi amaçlayan bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı.

ABD, İran’a karşı geniş çaplı yaptırımlar açıkladı 2

ABD, İRAN'LA BEŞ TUR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Washington ve Tahran, nisan ve mayıs aylarında İran’ın nükleer programını sınırlandırması karşılığında yaptırımların hafifletilmesini hedefleyen beş tur görüşme gerçekleştirmişti.

Müzakerelerin ardından İran’ın ABD’nin teklifini reddetmesi ve İran’ın gelişmiş bir nükleer silah programı planladığına ilişkin istihbarat raporlarının ardından ABD, geçtiğimiz ay İran’ın nükleer tesislerine saldırı düzenlemişti.

ABD Başkanı Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada İran’ın nükleer programına geri dönmesi halinde yeni saldırılara onay vereceğini açıklamıştı.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Et ve tavuk tesisinde asansör faciası: 1 işçi hayatını kaybettiEt ve tavuk tesisinde asansör faciası: 1 işçi hayatını kaybetti
Karısının gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldüKarısının gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü

Anahtar Kelimeler:
İran abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Fenerbahçe'den Skriniar sonrası bir bomba daha! Nelson Semedo ile anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'den Skriniar sonrası bir bomba daha! Nelson Semedo ile anlaşma sağlandı

Yer: Taksim! Metroya inen yaşlı adama dehşeti yaşattılar

Yer: Taksim! Metroya inen yaşlı adama dehşeti yaşattılar

İmamoğlu'nun diploma davasında yeni karar!

İmamoğlu'nun diploma davasında yeni karar!

Türkiye'de saç ektiren İngiliz hasta hayatını kaybetti

Türkiye'de saç ektiren İngiliz hasta hayatını kaybetti

Birçok hayvan sahibi tedirgin olmuştu! 'Kedi tüyü yuttuğu için öldü' iddialarının ardındanki sır ortaya çıktı

Birçok hayvan sahibi tedirgin olmuştu! 'Kedi tüyü yuttuğu için öldü' iddialarının ardındanki sır ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.