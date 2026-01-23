HABER

ABD İran'a mı saldıracak? Trump duyurdu: "Filomuz gidiyor, ne olacağını göreceğiz"

ABD Başkanı Donald Trump'tan tüm dünyayı tedirgin edecek İran açıklaması geldi. Her fırsatta İran'ı tehdit eden ABD Başkanı Trump, “İran’a doğru yol alan büyük bir donanmamız var, Ne olacağını göreceğiz” ifadelerine yer verdi. Trump, İran'ın "kendisine yönelik suikast tehditlerini" gerçekleştirmeyi denemesi halinde "onların yeryüzünden silinmesi" için çok kesin talimatlar verdiğini belirtmişti.

Devrim Karadağ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik çarpıcı bir açıklama yaptı. İran'a doğru büyük bir ABD donanmasının gittiğini duyuran Trump, yaptığı açıklamada, "İran'a giden çok sayıda gemimiz var, her ihtimale karşı o yöne giden büyük bir filomuz var. Ne olacağını göreceğiz. Büyük bir güç. İran'a doğru giden büyük bir gücümüz var." ifadelerine yer verdi.

DEVASA ASKERİ YIĞINAK

ABD'nin Irak için gönderdiği askeri gücün iki katını bölgeye yığınak yaptığı iddiaları da geçtiğimiz günlerde uluslararası basında gündem olmuştu.

"YERYÜZÜNDEN SİLİNMESİ EMRİNİ VERDİM" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın "kendisine yönelik suikast tehditlerini" gerçekleştirmeyi denemesi halinde "onların yeryüzünden silinmesi" için "çok kesin talimatlar" verdiğini belirtmişti. Trump, ikinci kez göreve geldiği başkanlığının ilk yıl dönümünde News Nation kanalına verdiği röportajda, ABD'nin iç ve dış gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, İran'ın "kendisine yönelik suikast tehditlerini" hayata geçirme ihtimalini değerlendiren Trump, "Herhangi bir şey olursa tüm ülke havaya uçacak. Onları kesinlikle çok sert vuracağım." Demişti Bu konuda çok kesin talimatlar verdiğini aktaran Trump, "Bir şey olursa onları yeryüzünden silecekler." şeklinde konuşmuştu.

Trump, İran'ın kendisine yönelttiği suikast tehditleri konusunda ayrıca eski Başkan Joe Biden'ı yeterince karşılık vermemekle suçlamıştı.

"MİNNESOTA'DA İSYAN YASASI'NA ŞİMDİLİK GEREK YOK"

Trump, göçmenlere yönelik operasyonlar nedeniyle protestolara sahne olan Minnesota eyaletinde devreye sokabileceğini belirttiği İsyan Yasası'na ilişkin de konuşmuştu. İsyan Yasası'na "şimdilik ihtiyaç olmadığını" dile getiren Trump, "gerektiğinde" ise uygulamaya koyacağını kaydetmiş, Trump, yasayı yürürlüğe koymanın "mahkeme sistemini baypas edeceğini" ve "hayatı çok daha kolaylaştıracağını" ifade etmişti.

