ABD İran'a müdahale ederse 4 seçenek masada! Bombardıman, Hamaney'e suikast...

ABD’nin İran’a olası askeri müdahalesinde masada dört senaryo olduğu konuşuluyor. İngiliz basınına yansıyan habere göre, sembolik saldırılardan siber hamlelere kadar uzanan seçeneklerin her biri bölgesel bir krizi tetikleme riski taşıyor.

ABD İran'a müdahale ederse 4 seçenek masada! Bombardıman, Hamaney'e suikast...
Hazar Gönüllü

İngiliz gazetesi Telegraph, ABD’nin İran’a yönelik olası bir askeri ya da siyasi müdahale durumunda masadaki dört temel seçeneği mercek altına aldı. Gazeteye konuşan uzmanlar, her senaryonun ciddi riskler ve belirsizlikler barındırdığına dikkat çekti.

İLK SEÇENEK: SEMBOLİK HAVA SALDIRILARI

İlk seçenek, ABD’nin yalnızca “mesaj verme” amacıyla sınırlı ve sembolik hava saldırıları düzenlemesi. Bu kapsamda Devrim Muhafızları’na ait üsler, füze tesisleri, Tahran’daki sembolik devlet binaları ya da nükleer tesislerin hedef alınabileceği belirtildi. Ancak kimi uzmanlara göre bu tür sınırlı saldırılar, İran yönetimini caydırmak yerine Washington’un kararsız olduğu algısını güçlendirebilir.

ABD İran a müdahale ederse 4 seçenek masada! Bombardıman, Hamaney e suikast... 1

İLK SEÇENEK: GENİŞ ÇAPLI BOMBARDIMAN

İkinci seçenek, rejimi doğrudan sarsmayı hedefleyen geniş çaplı bir bombardıman. Bu senaryoda Devrim Muhafızları, Besic milisleri, güvenlik yapıları, yargı kurumları ve devlet medyası hedef alınabilir. Ancak Telegraph, İsrail’in geçen yıl 12 gün süren bombardımanının rejimi deviremediğini hatırlatarak, ABD’nin başarılı olabilmesi için çok daha uzun ve yoğun bir operasyon gerekebileceğini vurguladı. Ayrıca bölgede ABD uçak gemilerinin bulunmaması ve B-2 bombardıman uçaklarının Diego Garcia’ya konuşlandırılmamış olması, bu seçeneğin kısa vadede zor olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, böyle bir saldırının halkı rejim etrafında kenetleme riskine de dikkat çekti.

ABD İran a müdahale ederse 4 seçenek masada! Bombardıman, Hamaney e suikast... 2

ÜÇÜNCÜ SEÇENEK: HAMANEY'İN DEVRE DIŞI BIRAKILMASI

Üçüncü seçenek, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in devre dışı bırakılması. Ancak bu, Hamaney’in kaçırılması ya da suikasta uğraması gibi son derece radikal senaryoları içeriyor. Uzmanlara göre Hamaney’in hedef alınması, yalnızca İran’da değil tüm Şii dünyasında büyük bir kırılmaya yol açabilir ve bölgesel bir savaşı tetikleyebilir. Bu nedenle bu adım “Pandora’nın kutusunu açmak” olarak değerlendiriliyor.

ABD İran a müdahale ederse 4 seçenek masada! Bombardıman, Hamaney e suikast... 3

DÖRDÜNCÜ SEÇENEK: SİBER SALDIRILAR

Dördüncü ve askeri olmayan seçenek ise siber saldırılar. Buna göre ABD, İran’ın internet sansürünü aşarak Starlink benzeri uydu ağlarıyla halkla doğrudan iletişim kurabilir, devlet televizyonunu susturabilir ve güvenlik güçlerinin iletişim altyapısını felç edebilir. Ancak Chatham House’dan Sanam Vakil’e göre bu adımlar için geç kalınmış olabilir. Vakil, rejimin şu an en sert yöntemlerle kontrolü yeniden sağlıyor gibi göründüğünü söylüyor.

ABD İran a müdahale ederse 4 seçenek masada! Bombardıman, Hamaney e suikast... 4

