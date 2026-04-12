ABD - İran görüşmelerinde kalıcı ateşkes çıkmamıştı! İşte süreci çıkmaza sokan 3 neden

ABD ile İran arasında Pakistan'da gerçekleştirilen görüşmelerde kalıcı ateşkes çıkmamıştı. Müzakerelerin olumsuz sonuçlanmasının ardından dünya kamuoyu bunun nedenini merak etti.

ANLAŞMAZLIĞIN 3 NEDENİ

The New York Times konuyla ilgili olarak değerlendirmelerin yer aldığı bir habere yer verdi ve neden anlaşma çıkmadığını üç başlığa yaydı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KOZ OLARAK ELLERİNDE TUTUYORLAR

Tarafların en büyük anlaşmazlıklarından biri küresel enerji açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması oldu. ABD, boğazın güvenliğinin sağlanmasını isterken, İran bu konuyu stratejik bir koz olarak masada tuttu.

TAHRAN YÖNETİMİ ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUMLA İLGİLİ TALEBİ REDDETTİ

Diğer önemli başlık ise zenginleştirilmiş uranyum oldu. ABD, İran'ın elinde bulunan yaklaşık 450 kilogram zenginleştirilmiş uranyumun tamamen ortadan kaldırılmasını istedi. Tahran yönetimi ise bu talebi reddetti.

DONDURULMUŞ OLAN 27 MİLYAR DOLARLIK GELİR DE SÜRECİ ÇIKMAZA SOKTU

Üçüncü başlık ise İran'ın yurt dışında bulunan yaklaşık 27 milyar dolarlık geliri. İran dondurulmuş olan bu gelirin serbest bırakılmasını istedi. İran bu kaynağın ekonomisi için hayati olduğunu savunurken, ABD bu konuda geri adım atmadı.

ABD'li yetkililer masaya sundukları teklifin nihai olduğunu ve İran’ın bunu reddettiğini belirtirken, Tahran ise Washington’ı “aşırı taleplerle” süreci tıkamakla suçladı.