ABD - İran görüşmelerinde kalıcı ateşkes çıkmamıştı! İşte süreci çıkmaza sokan 3 neden

ABD ile İran arasında Pakistan'da gerçekleştirilen müzakerelerden kalıcı ateşkes çıkmadı. ABD medyası süreci çıkmaza sokan üç önemli detayı paylaştı.

ABD - İran görüşmelerinde kalıcı ateşkes çıkmamıştı! İşte süreci çıkmaza sokan 3 neden
Melih Kadir Yılmaz

ABD ile İran arasında Pakistan'da gerçekleştirilen görüşmelerde kalıcı ateşkes çıkmamıştı. Müzakerelerin olumsuz sonuçlanmasının ardından dünya kamuoyu bunun nedenini merak etti.

ABD - İran görüşmelerinde kalıcı ateşkes çıkmamıştı! İşte süreci çıkmaza sokan 3 neden 1

ANLAŞMAZLIĞIN 3 NEDENİ

The New York Times konuyla ilgili olarak değerlendirmelerin yer aldığı bir habere yer verdi ve neden anlaşma çıkmadığını üç başlığa yaydı.

ABD - İran görüşmelerinde kalıcı ateşkes çıkmamıştı! İşte süreci çıkmaza sokan 3 neden 2

HÜRMÜZ BOĞAZI'NI KOZ OLARAK ELLERİNDE TUTUYORLAR

Tarafların en büyük anlaşmazlıklarından biri küresel enerji açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması oldu. ABD, boğazın güvenliğinin sağlanmasını isterken, İran bu konuyu stratejik bir koz olarak masada tuttu.

TAHRAN YÖNETİMİ ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUMLA İLGİLİ TALEBİ REDDETTİ

Diğer önemli başlık ise zenginleştirilmiş uranyum oldu. ABD, İran'ın elinde bulunan yaklaşık 450 kilogram zenginleştirilmiş uranyumun tamamen ortadan kaldırılmasını istedi. Tahran yönetimi ise bu talebi reddetti.

DONDURULMUŞ OLAN 27 MİLYAR DOLARLIK GELİR DE SÜRECİ ÇIKMAZA SOKTU

Üçüncü başlık ise İran'ın yurt dışında bulunan yaklaşık 27 milyar dolarlık geliri. İran dondurulmuş olan bu gelirin serbest bırakılmasını istedi. İran bu kaynağın ekonomisi için hayati olduğunu savunurken, ABD bu konuda geri adım atmadı.

ABD'li yetkililer masaya sundukları teklifin nihai olduğunu ve İran’ın bunu reddettiğini belirtirken, Tahran ise Washington’ı “aşırı taleplerle” süreci tıkamakla suçladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ChatGPT kullanıcıları dikkat! OpenAI'dan çok önemli güncelleme çağrısıChatGPT kullanıcıları dikkat! OpenAI'dan çok önemli güncelleme çağrısı
Trump "İran sözünü tutmadı" deyip rest çektiTrump "İran sözünü tutmadı" deyip rest çekti

En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

21 saatlik ABD-İran müzakeresinden anlaşma çıkmadı

21 saatlik ABD-İran müzakeresinden anlaşma çıkmadı

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

Aile hekimliğinde sistem değişiyor: Sil baştan!

Aile hekimliğinde sistem değişiyor: Sil baştan!

200 TL olduğunu duyan geldi: Kapıyı kapattılar!

200 TL olduğunu duyan geldi: Kapıyı kapattılar!

