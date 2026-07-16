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ABD-İran hattı yeniden yangın yeri! Hamaney'den çok net 'Hürmüz' mesajı: 'Hiçbir güç bizden alamaz'

ABD ile İran arasındaki gerilim her geçen saat yükselmeye devam ederken İran'ın Orta Doğu'daki ABD üslerine misilleme saldırıları da sürüyor. İran'a ait 8 balistik füzenin düşürüldüğünü duyuran Ürdün'ün ardından Tahran, Kuveyt ve Bahreyn'e de saldırılarda bulundu. Öte yandan İran Dini Lideri Mücteba Hamaney'den de dünyaya gözdağı niteliğinde bir 'Hürmüz' açıklaması geldi. Hamaney, dünyadaki hiçbir gücün Hürmüz Boğazı'nı İran'ın egemenliğinden çıkaramayacağını ifade etti.

ABD-İran hattı yeniden yangın yeri! Hamaney'den çok net 'Hürmüz' mesajı: 'Hiçbir güç bizden alamaz'
Doğukan Akbayır

Washington-Tahran hattında yeniden artan tansiyon mutabakat havasını akamete uğrattı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'nde sarfettiği 'İran'a saldıracağız' sözleri sonrası iki ülke arasındaki görüşmeler dondu. ABD, İran'a hava saldırıları düzenlerken İran'ın da bölge ülkelerindeki ABD üslerine misilleme saldırıları Orta Doğu'yu yangın yerine çevirdi. İşte bölgeden son gelişmeler!

ABD-İran hattı yeniden yangın yeri! Hamaney den çok net Hürmüz mesajı: Hiçbir güç bizden alamaz 1

ÜRDÜN'DEN AÇIKLAMA: 'İRAN'IN 8 BALİSTİK FÜZESİNİ DÜŞÜRDÜK'

Ürdün ordusu, İran topraklarından ateşlenen 8 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın askeri bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, hava savunma sistemleri sabaha karşı Ürdün hava sahasına giren İran füzelerini imha etti.

Askeri yetkili, "Hava savunma sistemlerimiz, bugün sabaha karşı İran topraklarından gelen ve doğrudan krallık topraklarını hedef alan 8 füzeyi engelleyerek düşürmüştür." bilgisini paylaştı.

Yetkili, bu önleme faaliyetinin ülke egemenliğini korumak, hava sahasının güvenliğini sağlamak ve vatandaşların emniyetini garanti altına almak için onaylanmış savunma ve operasyonel prosedürler çerçevesinde gerçekleştirildiğini vurguladı.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar yaşanmadığını belirten yetkili, füzelerin imha edilmesinin ardından çeşitli bölgelere düşen şarapnel parçalarına Kraliyet İstihkam Birliği ekiplerinin müdahale ettiğini ve gerekli teknik ve güvenlik önlemlerini alarak bu parçaların güvenli hale getirdiğini aktardı.

Sınır ve hava sahası güvenliğini koruma konusundaki kararlılığı vurgulayan askeri yetkili, Ürdün ordusunun her türlü önlemi almaya devam edeceğini vurguladı.

Askeri yetkili ayrıca, Ürdün vatandaşlarına bilgileri yalnızca resmi kaynaklardan almaları, asılsız iddialara ve güvenilir olmayan söylentilere itibar etmemeleri çağrısında bulundu.

ABD-İran hattı yeniden yangın yeri! Hamaney den çok net Hürmüz mesajı: Hiçbir güç bizden alamaz 2

İRAN'DAN KUVEYT VE BAHREYN'E SALDIRI

İran ordusu, ABD askerlerine ve uçaklarına ev sahipliği yapan Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere ve merkezlere kamikaze İHA'larla saldırı düzenlediğini duyurdu.

İran ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "İran ordusu, Yıldırım Operasyonu'nun onuncu aşamasında, birkaç saat önce Kuveyt ve Bahreyn'deki terörist ABD ordusunun radar ve savunma sistemlerini yıkıcı insansız hava araçlarıyla hedef aldı." ifadelerine yer verildi.

Saldırılar kapsamında, Kuveyt'teki Ali es-Salem Üssü'nde ABD ordusuna ait radar sistemleri, Patriot hava savunma sistemleri ve yakıt depolarının hedef alındığı kaydedildi.

Bahreyn'deki Şeyh İsa Üssü'nde bulunan "Super Hawk" radarlar ve Patriot sistemleri dahil olmak üzere iletişim ve radar sistemlerinin İHA saldırılarıyla hedef alındığı belirtildi.

ABD uçak destek birimlerinin de bulunduğu Bahreyn'deki üssün ayrıca İran ordusu ve Devrim Muhafızları tarafından gerçekleştirilen İHA ve füze saldırılarında ciddi hasar gördüğü öne sürüldü.

ABD-İran hattı yeniden yangın yeri! Hamaney den çok net Hürmüz mesajı: Hiçbir güç bizden alamaz 3

"HÜRMÜZ İRAN'A AİTTİR"

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, "Hürmüz Boğazı'nın İran'a ait olduğunu ve hiçbir dünya gücünün onu İran'ın egemenliğinden alamayacağını" söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, Hamaney'in Başdanışmanı Velayeti, ABD'nin hedefindeki Hürmüz Boğazı'nın İran'a ait olduğunu ifade etti.

Velayeti açıklamasında, "Hürmüz Boğazı İran'a aittir ve dünyadaki hiçbir güç Hürmüz Boğazı'nı İran'ın egemenliğinden alamaz. Bu boğaz, 40 günlük savaşın değerli bir kazanımı olarak, Yüksek Lider Ayetullah Seyyid Mücteba Hameney'in cesur ve bilge emriyle İran'ın egemenliğine alınmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
İran Orta Doğu savaş abd
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