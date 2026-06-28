ABD-İran masası dağıldı mı? ABD medyası: "Görüşmeler durdu"

ABD ve İran arasında son günlerde yeniden karşılıklı saldırılar yaşanıyor. Hürmüz Boğazı'nda geçtiğimiz gün Singapur bayraklı bir geminin vurulması sonrası tansiyon yükseldi. ABD, imzalanan kararının bozulmasına karşılık Hürmüz civarında bulunan İran hedeflerini vurdu. İran da buna karşılık olarak saldırılar düzenlendi.

MÜZAKERELER ERTELENDİ

Bölgede ABD ve İran saldırıları devam ederken ABD medyası dikkat çeken bir gelişmeyi duyurdu. WSJ'nin haberine göre son çatışmalar İsviçre'deki ABD-İran görüşmelerinin bir sonraki turunu durdurdu ve İran'ın nükleer programı da dahil olmak üzere daha tartışmalı konuları içeren müzakereleri erteledi.