ABD, İsrail’deki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, İsrail’den yardımlı kalkış uçuşlarına başladı" ifadelerini kullandı. Huckabee, İsrail’de bulunan ve tahliye edilmek isteyen ABD vatandaşlarının resmi formu doldurarak sürece katılabileceklerini belirtti.
Büyükelçi Huckabee, paylaşımında tahliye sürecine dair bilgilerin yanı sıra güvenlik uyarılarına da yer verdi. Huckabee, Amerikalıların en yakın bomba sığınağının ya da diğer güvenli bölgelerin yerini önceden öğrenmeleri gerektiğini vurguladı.
Trump müdahale ihtimalini değerlendiriyor
(İHA)
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