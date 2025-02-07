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ABD İsrail'e Bush'tan beri vermediği "Bombaların anasını" vermeyi kabul etti! 'En güçlü' bombanın hedefi bile belli

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
07.02.2025 10:23
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ABD'nin sahip olduğu MOAB olarak bilinen ve lakabı "Bombaların anası" olan bomba Trump tarafından İsrail'e verilecek. Alman basınının iddiasına göre İsrail'in bu bombayı İran üzerinde kullanacağı ifade ediliyor. Nükleer olmayan en güçlü bomba olarak bilinen MOAB, Bush döneminden beri kimseye verilmediği Biden'ın bile bu bombayı İsrail'e vermediği biliniyor.

ABD İsrail'e Bush'tan beri vermediği "Bombaların anasını" vermeyi kabul etti! 'En güçlü' bombanın hedefi bile belli

ABD'nin İsrail'le olan sıkı ilişkisi Donald Trump'ın ikinci kez göreve gelmesiyle bambaşka bir seviyeye erişti. ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsrail'e en güçlü nükleer olmayan bomba olan "Bombaların Anası" olarak bilinen MOAB'ı teslim edeceklerini duyurdu.

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BUSH'DAN BERİ KİMSEYE VERİLMEMİŞTİ

İsrail'in uzun zamandır istediği bu bombayı ABD Bush döneminden Biden'a kadar kimseye vermemiş, Trump dahi ilk döneminde kararı onaylamamıştı. Dış basında yer alan iddialara göre ise bombanın İran'a karşı kullanılabileceği belirtildi.

ABD'DEN ÇARPICI HAMLE

Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsrail'e en güçlü nükleer olmayan silah sistemlerinden birini teslim edeceklerini açıkladı. Witkoff'un duyurduğuna göre Pentagon, yeraltındaki derin sığınakları yok edebilecek devasa 11 tonluk bombalar gönderecek.

İSRAİL'İN HEDEFİ İRAN!

Alman BILD gazetesinde yer alan habere göre, bu bombalarla İsrail ordusu, İran'ın nükleer silah üretimi için ham madde ürettiği yer altındaki uranyum zenginleştirme tesislerini hedef alabilir.

İRAN DÜNYANIN ONUNCU NÜKLEER GÜCÜ OLABİLİR

Askeri analistler, İsrail ordusunun İran'ın nükleer programını yok etmeye yetecek kapasiteye sahip olmadığını değerlendiriyordu. İstihbarat raporlarına göre İran, en kötü senaryoda bu yıl içinde dünyanın onuncu nükleer gücü olabilir.

Kaynak: BILD

Anahtar Kelimeler:
İsrail Donald Trump bomba abd
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