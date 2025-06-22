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ABD, İsrail-İran savaşına dahil oldu! Fordo nükleer tesisi GBU-57 ile vuruldu... Bu bomba sığınakları nasıl deliyor?

İsrail'in başlattığı saldırılar sonrası başlayan İsrail - İran savaşı 10. gününde. İki ülke arasında her gün onlarca füze fırlatılırken, ABD'nin savaşa dahil olup olmayacağı ise merak konusu olmuştu. ABD İran'da bulunan Fordo nükleer tesislerine yaptığı saldırı ile savaşa dahil oldu. Yerin metrelerce altında bulunan tesis, sığınak delici GBU-57 ile vuruldu. Peki ABD'nin kullandığı bu bombanın özellikleri neler? Yerin metrelerce altına nasıl etki edebiliyor? İşte detaylar...

ABD, İsrail-İran savaşına dahil oldu! Fordo nükleer tesisi GBU-57 ile vuruldu... Bu bomba sığınakları nasıl deliyor?
Melih Kadir Yılmaz

İsrail'in İran'a yönelik başlattığı füze saldırılarının ardından Orta Doğu'da gerilim artmış ve İsrail ile İran arasında savaş patlak vermişti.

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ABD FİİLEN SAVAŞA DAHİL OLDU

Dünyanın yakından takip ettiği savaş 10. gününde de devam ederken, ABD gün aşırı yaptığı tehditlerin ardından savaşa dahil oldu. İsrail'e destek veren ABD İran'daki Natanz, İsfahan ve Fordo nükleer tesislerini bombaladı ve fiilen savaşın içine girdi.

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HEDEFLER, GBU-57 İLE VURULDU

Öte yandan ABD'nin İran'ı vurduğu bomba ise dikkat çekti. Yerin yerin onlarca metre altında bulunan ve İran'ın "nükleer kalbi" olarak da adlandırılan Fordo nükleer tesisini vuran GBU-57 adı verilen bomba dünya kamuoyu tarafından merak edildi.

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YERİN METRELERCE ALTINA KADAR ETKİ EDİYOR! İLK DEFA BİR SAVAŞTA KULLANILDI

Dünyanın en güçlü sığınak delen bombası olan GBU-57, hassas güdümlü bir bomba ve binlerce kilogram ağırlığında. Bu bomba yerin metrelerce altına kadar etki edebiliyor. The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, İran'a yönelik saldırıları ile birlikte ABD ilk defa en büyük sığınak delici bombalarını savaş zamanında kullanmış oldu.

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SADECE ABD ORDUSUNDA VAR

GBU-57, Massive Ordnance Penetrator ya da kısa adıyla MOP olarak biliniyor. Bu bomba dünyada sadece ABD ordusunun envanterinde bulunuyor.

İran'ın uranyum zenginleştirme tesisi, konvansiyonel hava saldırılarına dayanabilecek şekilde bir dağın yamacında yerin yaklaşık 80-90 metre altında bulunuyor. GBU-57 sığınak delici bombaları ise patlamadan önce yerin 61 metre altına nüfuz edebilecek şekilde tasarlandı.

BU BOMBALAR SADECE TEK BİR UÇAKLA KULLANILABİLİYOR

Yaklaşık 6 metre uzunluğundaki bu bomba, 2 bin 700 kilogram savaş başlığı da dahil olmak üzere toplamda 13 bin 600 kilogram ağırlığında. GBU-57'lerin kullanılabildiği tek uçak da yine Amerikan ordusuna ait B-2 Spirit adıyla bilinen hayalet bombardıman uçağı.

AYNI ANDA EN FAZLA 2 ADET TAŞINABİLİYOR

ABD ordusunun en gelişmiş savaş uçaklarından olan B-2'ler, sığınak delici bombalardan aynı anda en fazla iki adet taşıyabiliyor.

İSRAİL'İN SIĞINAK DELİCİ BOMBALARI YETERSİZ KALIYOR

Amerikan ordusuna göre, birden fazla bombanın sırayla atılması halinde, her bir saldırıda daha da derin noktalara ulaşılarak hasarın artırılması mümkün. İsrail ordusunun elinde yalnızca F-15 savaş uçaklarından atılan GBU-28 ve BLU-109 gibi yine Amerikan yapımı sığınak delici bombalar var.

İSRAİL'İN ABD'Yİ SAVAŞA SOKMA İSTEĞİ GBU-57'DEN KAYNAKLANIYOR

Ancak bu bombaların etki aralığı GBU-57'lere göre oldukça düşük. İsrail'in ABD'yi savaşa sokma isteği ise buradan geliyor. İsrail elindeki bombalar ile Fordo nükleer tesisini vursa bile etki edemiyor.

İRAN'DAN FORDO AÇIKLAMASI

Öte yandan İran tarafından ABD saldırılarından sonra açıklama yapıldı. İranlı yetkililer Fordo nükleer tesisinde ciddi bir hasarın olmadığını söyledi.

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İran İsrail bomba savaş abd nükleer
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