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ABD, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarının durması için iki ülkeyle temas halinde

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail’in Şam’a yönelik saldırılarının ardından ABD’nin her iki tarafla temas halinde olduğunu belirterek, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırıları konusunda "çok endişeli" olduklarını ifade etti.

ABD, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarının durması için iki ülkeyle temas halinde

ABD, İsrail ve Suriye arasında diplomasi trafiğine başladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail’in Şam’a yönelik saldırılarını durdurmak için ABD’nin her iki tarafla temas halinde olduğunu belirtti. İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırıları konusunda "çok endişeli" olduklarını ifade eden Rubio, "Konuştuğumuz gibi bu konu üzerinde çalışıyoruz. Az önce ilgili taraflarla telefonda görüştüm. Bu konuda çok endişeliyiz ve umarım bugün ilerleyen saatlerde bazı güncellemeler yapacağız" dedi.

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI

İsrail ordusu, Suriye’nin Süveyda kentinde hükümet güçleri ile Dürziler arasındaki çatışmaları gerekçe göstererek, başkent Şam’da Devlet Başkanlığı Sarayı’nın bulunduğu bölge ile Genelkurmay Başkanlığı yerleşkeleri ve Dera kentine hava saldırıları düzenlemişti. İsrail saldırılarında şu ana kadar 1 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.

(İHA)

16 Temmuz 2025
16 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
suriye İsrail abd
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