ABD, Karayipler’de bir petrol tankerine daha el koydu

ABD’nin Venezuela’ya uyguladığı petrol karantinası devam ederken, ABD güçleri bir petrol tankerine daha el koydu. ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, yaptığı açıklamada, "Bu sabah erken saatlerde, Sahil Güvenlik ekibi, Karayipler'de Veronica gemisine şafak öncesi bir baskın düzenleyerek gemiyi ele geçirdi. Yaptırım uygulanan bir başka hayalet filo tankeri olan Veronica, daha önce Venezuela sularından geçmişti ve Başkan Trump'ın Karayipler'de yaptırım uygulanan gemilere koyduğu karantina kararını ihlal ederek faaliyet gösteriyordu" dedi.

"ABD ADALETİNDEN KAÇMAK VEYA KURTULMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Operasyonun savunma, dışişleri ve adalet bakanlıklarının yakın işbirliği içinde gerçekleştirildiğini ifade eden Noem, "Güvenlik görevlilerimiz bir kez daha uluslararası hukuka uygun olarak kusursuz bir operasyon gerçekleştirdiler" dedi.

Şu ana kadar birçok gemiye el koyduklarını hatırlatan Noem, "ABD adaletinden kaçmak veya kurtulmak mümkün değildir nokta. Kararlılığımız koordinasyonumuz hiç bu kadar iyi olmamıştı. ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı, bu tehdide karşı her zaman, her yerde, benzersiz yetkilerini ve özel yeteneklerini tam olarak kullanmaya her zaman hazırdır" dedi.

