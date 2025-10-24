HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD, Karayipler'de bir tekneyi daha vurdu: 6 ölü

ABD Savunma Bakanı Pege Hegseth, ordunun Karayipler’de uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle bir tekneye düzenlediği saldırıda 6 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

ABD, Karayipler'de bir tekneyi daha vurdu: 6 ölü

ABD Savunma Bakanı Pege Hegseth, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gece boyunca, Başkan Trump'ın talimatıyla, Karayip Denizi'nde uyuşturucu kaçakçılığı yapan, terörist örgüt olarak tanımlanan Tren de Aragua tarafından işletilen bir tekneye ölümcül saldırı düzenlendi. Gizli istihbaratımız, bu teknenin yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığına karıştığını, bilinen bir uyuşturucu kaçakçılığı rotasında seyrettiğini ve uyuşturucu taşıdığını ortaya çıkardı” ifadelerini kullandı.

ABD, Karayipler de bir tekneyi daha vurdu: 6 ölü 1

Uluslararası sularda gerçekleştirilen ve gece yapılan saldırı sırasında teknede 6 ‘uyuşturucu teröristi’ bulunduğunu ifade eden Hegseth, “Saldırıda 6 terörist de öldürüldü ve hiçbir ABD askeri zarar görmedi. Eğer bizim yarım kürede uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir uyuşturucu teröristiyseniz, size El Kaide'ye davrandığımız gibi davranacağız. Gündüz veya gece, ağlarınızı haritalandıracak, adamlarınızı takip edecek, sizi avlayacak ve öldüreceğiz” açıklamasında bulundu. (DHA)Kaynak: DHABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KAP'a bildirildi! Türk Telekom'un Genel Müdürü Ebubekir Şahin olduKAP'a bildirildi! Türk Telekom'un Genel Müdürü Ebubekir Şahin oldu
Eski 2 milletvekili ve bir delege ihraç edildi! Berhan Şimşek de aralarındaEski 2 milletvekili ve bir delege ihraç edildi! Berhan Şimşek de aralarında

Anahtar Kelimeler:
Karayipler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

Temsilcilerimiz Avrupa'da kazandı! Ülke puanı uçtu...

Temsilcilerimiz Avrupa'da kazandı! Ülke puanı uçtu...

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu İrem Helvacıoğlu’nun kaza görüntüleri ortaya çıktı

Telefon ve sigara için vergi ayarı!

Telefon ve sigara için vergi ayarı!

Yoğunluk başladı şikayetler çığ gibi büyüdü

Yoğunluk başladı şikayetler çığ gibi büyüdü

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.