ABD Konsolosluğu'nu ateşe verdiler! Hamaney'in ölümünden sonra Pakistan da karıştı

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş diğer ülkelere de sıçradı. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün açıklanmasıyla Pakistan'ın Karaçi kentinde protestocular ABD Konsolosluğu'na zorla girdi.

POLİSLE ÇATIŞTILAR

Yerel basında yer alan haberlere göre, göstericiler polisle çatışmaya girdi ve ABD Konsolosluğu'na saldırdı.

Polis ve paramiliter güçler, kalabalığı dağıtmak için cop ve göz yaşartıcı gaz kullandı. DHA'nın aktardığına göre göstericilerle polis arasında çıkan çatışmalarda 5 kişinin yaralandı, 6 kişi yaşamını yitirdi.

BİNAYI ATEŞE VERDİLER

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde kalabalığın konsolosluğun giriş bölümünü tahrip ettiği görüldü. Protestocuların binanın bazı bölümlerini ateşe verdiği de öğrenildi.

BAĞDAT'DA ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE PROTESTO

Öte yandan Irak'ın başkenti Bağdat'ta da bir grup göstericinin, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesini protesto etmek amacıyla ABD Büyükelçiliği’nin bulunduğu Yeşil Bölge’nin önünde toplandığı aktarıldı.

Göstericilerin, ABD karşıtı sloganlar atarak trafiğe kapatılan Yeşil Bölge’ye girmeye çalıştığı kaydedildi.