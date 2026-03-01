HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD Konsolosluğu'nu ateşe verdiler! Hamaney'in ölümünden sonra Pakistan da karıştı

İçerik devam ediyor
Mehmet Hazar Gönüllü

Ali Hamaney'in ölümü üzerine Pakistan'da da kargaşa çıktı. Ülkenin en kalabalık kenti Karaçi'de protestocular ABD Konsolosluğu'nu bastı. Görüntüleri sosyal medyaya yansıyan olayda 6 kişi yaşamını yitirirken yaralananlar da oldu.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş diğer ülkelere de sıçradı. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün açıklanmasıyla Pakistan'ın Karaçi kentinde protestocular ABD Konsolosluğu'na zorla girdi.

POLİSLE ÇATIŞTILAR

Yerel basında yer alan haberlere göre, göstericiler polisle çatışmaya girdi ve ABD Konsolosluğu'na saldırdı.

ABD Konsolosluğu nu ateşe verdiler! Hamaney in ölümünden sonra Pakistan da karıştı 1

Polis ve paramiliter güçler, kalabalığı dağıtmak için cop ve göz yaşartıcı gaz kullandı. DHA'nın aktardığına göre göstericilerle polis arasında çıkan çatışmalarda 5 kişinin yaralandı, 6 kişi yaşamını yitirdi.

ABD Konsolosluğu nu ateşe verdiler! Hamaney in ölümünden sonra Pakistan da karıştı 2

BİNAYI ATEŞE VERDİLER

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde kalabalığın konsolosluğun giriş bölümünü tahrip ettiği görüldü. Protestocuların binanın bazı bölümlerini ateşe verdiği de öğrenildi.

BAĞDAT'DA ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE PROTESTO

Öte yandan Irak'ın başkenti Bağdat'ta da bir grup göstericinin, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürülmesini protesto etmek amacıyla ABD Büyükelçiliği’nin bulunduğu Yeşil Bölge’nin önünde toplandığı aktarıldı.

Göstericilerin, ABD karşıtı sloganlar atarak trafiğe kapatılan Yeşil Bölge’ye girmeye çalıştığı kaydedildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
5 katlı binada korkutan yangın:2 kişi dumandan etkilendi5 katlı binada korkutan yangın:2 kişi dumandan etkilendi
Kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam termal kameralı dronla bulunduKaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam termal kameralı dronla bulundu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Pakistan Ali Hamaney
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Hamaney öldü"

Trump: "Hamaney öldü"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

Savaş bölgeye yayılıyor! İran: "ABD'nin bölgedeki üslerine saldırıyoruz, hepsi menzilimizde"

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

Yeni bölüm yayınlanmadı! Karar verildi

A101'e overlok makinesi geliyor!

A101'e overlok makinesi geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

BİM'e Emsan stand mikser geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.