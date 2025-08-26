ABD’li Özel Temsilci Barrack gazetecileri azarladı: "Medeni davranın"

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, basın toplantılarında yaygın bir durum olan gazetecilerin aynı anda soru sormasından rahatsız olarak gazetecileri azarladı.

Barrack, "Lütfen, biraz sessiz olun. Size bir şey söylemek istiyorum. Bu iş kaotik, hayvani bir hal almaya başladığı anda biz yokuz. Neler olduğunu bilmek ister misiniz? Medeni davranın, nazik davranın, hoşgörülü davranın. Çünkü bölgede olup bitenlerle ilgili sorun bu" ifadelerini kullandı.

Barrack, ardından gazetecilere, "Bunun bizim için eğlenceli olduğunu mu düşünüyorsunuz? Morgan ve benim burada bu çılgınlığa katlanmamızın faydalı olduğunu düşünüyor musunuz?" dedi.

"GAZETECİLERE 'HAYVANİ' DİYOR"

Gazeteci Hala Jaber, Barrack'ın açıklamalarına sert tepki göstererek, "Tom Barrack 19'uncu yüzyıl sömürge komiseri gibi Beyrut'a giriyor, Lübnanlı gazetecilere 'hayvani' diyor. Bize 'medeniyet' dersi veriyor ve tüm suçu 'bölgemize' atıyor. Bu sadece küstahlık değil, ırkçılıktır. Bu ülkeyi siz yönetmiyorsunuz ve halkına hakaret edemezsiniz" dedi.